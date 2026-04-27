Mlada muzička zvezda, Anđela Ignjatović Breskvica, danas, 27. aprila, organizuje promociju prvog dela albuma "Descarada", a među prvima su stigli njeni roditelji i brat Mateja.

Breskvica u velikom stilu se pojavila na promociji novog albuma. Pevacica je bila odlično raspoložena, a u uskoj kratkoj kožnoj haljini i dugačkom kaputu obratila se prisutnima.Na promociju je dosla njena porodica, prijatelji, saradnici ali i fanovi.

Na početku je otkrila kako se oseća zbog novog projekta.

"Ovo je preteško za mene": Breskvica se dobro namučila da iseče tortu iznenađenja

- Uzbudjeno, uplašeno, ali dobro. Zelim da sve prodje kako treba, zbog toga sam uplašena, nadam se da ce se ljudima dopasti. Radili smo nešto preko godinu dana. Dug period, jako smo se potrudili-rekla je Breskvica.

Priznala da nikad ne pije, a Jakova obožava

Podsetimo, na jedan prestonički događaj sjatila se gotovo čitava estrada, a među njima i Breskvica.

Ona je u crvenom izdanju zasijala više nego ikad pre, pa se osvrnula na veliki uspeh svog mladog kolege Jakova Jozinovića.

"Pijem vodu, ja sam taj lik, čak pijem običnu ne volim ništa gazirano", kaže ša otkriva da ne voli alkohol.

"Trebalo bi češče da budem bezobrazna": Breskvica otkrila jednu stvari zbog koje ume da bude neprijatna Izvor: MONDO

"Ne volim da pijem, nije mi lepo i nikada me nije privlačilo", rekla je Breskvica, a mi smo je pitali za komentar o Jakovu Jozinoviću.

"Čula sam jer mi redovno izlaze snimci. Dečko brutalno peva i brutalno izgleda, repertoar mu je savršen tako da svaka mu čast, trebalo bi svi da ga podržimo jer kida i želim mu puno sreće", bila je iskrena nešto starija koleginica.

Ko je dečko s kim je Breskvica u vezi?

Podsetimo, Nikola Stanisavljević je od Anđele stariji osam godina i zaposlen je u policiji, a očigledno je da veliku pažnju posvećuje oblikovanju mišića, zbog kojih devojke lude, pa se ispod fotografija mogu pronaći i komentari da je "Kao od brega odvaljen".

Pevačica je jednom izjavila da njen partner ne voli da se pojavljuje u javnosti

"Imponuje mi to": Breskvica o spekulacijama da je muva Luka Dončić Izvor: MONDO

- On je neko ko voli svoju privatnost i ja ne želim da ga pokazujem, ako on to ne želi. To je okej, i nema nikakvih problema među nama zbog toga. Naprosto, ja imam svoj posao, on svoj. Mi smo stalno zajedno, mi se ne odvajamo. Prosto, on nije neko ko želi da se eksponira i ja to poštujem - rekla je Breskvica jednom prilikom.