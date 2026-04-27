"BOLJE DA JE UŽIVANJE NEGO NEKE PARE NA KAMATU" Desingerica u svom stilu o intimnoj poruci Dare Bubamare koja je isplivala u javnost: Ona je bomba
Desingerica se pojavio na snimanju Pinkovih zvezda i prokomentarisao aktuelna dešavanja na estradi.
"Ona je bomba"
Dara Bubamara je danima u žiži javnosti zbog intimne poruke koja je isplivala u javnost, te joj je u svom stilu pružio potpunu podršku.
- Nisam ispratio sve, ali sam skontao da je bolje oko nekog uživanja, nego da su neke pare na kamatu. Dara zrači s*ksualnom energijom, ona je bomba bre i sve je to okej. Ona odiše tom energijom - izjavio je reper.
"Dok je on radio ja sam blejao u bloku"
Desingerica je prokomentarisao spekulacije da se Milan Stanković vraća na muzičku scenu.
- Ne bih znao da ti kažem... On kad je to radio, ja sam blejao po bloku. Ne slušam tu vrstu muzike, a tad je bilo loženje. Tada je to bilo nešto novo, bio je kao mali Kinez koji je doneo nešto kao iz Koreje. Tada nije bilo interneta, mreža, a danas svako može da napravi nešto, ima mnogo više konkurencije. Danas je za gas podignut ozbiljan level i danas moraš baš da budeš i ličnost i da imaš dobru muziku. Mislim da mora da ima mnogo dobar PR, muziku, marketing da bi nešto napravio. Kakav je sad? Da li je i dalje mali Kinez? - našalio se Desingerica.
Povratak Zorice Brunclik
Zorica Brunclik pojavila se na snimanju Pinkovih zvezda posle nedavne pauze. Publika i gledaoci su je čekali sa nestrpljenjem, a ona je došla sa osmehom na licu.
Istaknuti umetnik i virtrouz na harmonici Miroljub Aranđelović Kemiš bio je dostojna zamena svoje supruge dok je bila odsutna, a sada se vratila na velika vrata.
Brunclikova je sa svojim suprugom stigla u Šimanovce i svojim izdanjem zasenila sve prisutne.
Na pitanje medija kako se oseća nakon pauze, Zorica je sa osmehom na licu rekla:
- Kako izgledam, tako se i osećam - a zatim se uputila ka studiju na snimanje nove epizode takmičenja.