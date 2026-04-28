Ivana Peters od pre nekoliko dana više nije deo popularne grupe Tap 011.Iako još uvek nema zvaničnog objašnjenja da li je reč o trajnom razlazu ili privremenoj pauzi, jedno je sigurno - bend već nastupa u novom sastavu.

- Legendarni Tap 011 donosi veče hitova koje znaš napamet, ali u novoj energiji! Ove godine dolaze sa novom Ivanom - navodi se u saopštenju.

Prema objavama na društvenim mrežama i najavama predstojećih koncerata, uz Gocu Tržan sada peva Ivana Vladović, koja je preuzela mesto Petersove.

Ova iznenadna promena izazvala je burne reakcije među fanovima, koji ne kriju razočaranje.

- "Ništa bez stare Ivane", "Bez nje to više nije isti bend" - samo su neki od komentara koji su preplavili društvene mreže, što jasno pokazuje koliko je Ivana Peters bila važan deo identiteta grupe. Mnogi ističu da je upravo njen glas obeležio najveće hitove Tap 011 i doprineo njihovom statusu na domaćoj sceni.

Podsećanja radi, Ivana Peters je bila deo benda još od 1994. godine, zajedno sa Gocom Tržan. Ubrzo su postali jedna od najpopularnijih balkanskih pop grupa. Njihovi hitovi, među kojima su "Zbog tebe (Gaće)", "Okreni 95", "Reka" i "Bunda", se i danas slušaju. Ivana Peters je grupu prvi put napustila 1999. i posvetila se radu s bendom Negativ, a onda i solo karijeri.

Tokom tog perioda, Tap 011 je stekao ogromnu popularnost i ostavio dubok trag u pop muzici. Nakon duže pauze od 2002. do 2021. godine, grupa se vratila na scenu i ponovo započela sa koncertima, što je obradovalo mnogobrojne fanove.

Za sada nije poznato šta je dovelo do ove promene, niti da li će se Petersova ponovo vratiti u bend. Dok publika ceka zvanično objašnjenje, jasno je da će novi sastav Tap 011 biti pod budnim okom fanova, koji će tek proceniti da li bend može da zadrži stari sjaj.

