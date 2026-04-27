Slušaj vest

Mlada muzička zvezda, Anđela Ignjatović Breskvica, danas je, 27. aprila, organizovala promociju prvog dela albuma "Descarada", pa je tom prilikom stala pred okupljene medije i progovorila o nekim, do sada nepoznatim, situacijama.

Ovako je ona izgledala ranije:

1/8 Vidi galeriju Anđela Ignjatović Breskvica nekad i sad Foto: Printscreen

S prvim delom albuma, Breskvica je objavila četiri pesme, a ostale publika može da očekuje do kraja godine. Osim Anđele, za medije je govorio i Dejan Kostić, koji je jedan od autora.

"Drhtala sam..."

Na temu njihove saradnje, prvo je progovorio Kostić.

- Prvih šest meseci je izgledalo tako što smo se upoznavali sa samom materijom, da zadržimo taj postojeći zvuk, da ga pomešamo sa mojim stilom rada. Kad god je bio nastup u Beogradu, ja sam dolazio da slušam Anđelu, kako bih osetio taj njen vajb energije na bini — ispričao je Dejan Kostić, pa se na to Breskvica nadovezala.

Ovako je ona izgledala na promociji:

1/7 Vidi galeriju Breskvica Foto: M.M./ATAImages

- Svaki put sam drhtala kada sam ga videla u publici - priznala je

- Kako bih se što bolje upoznao sa karakterom njenog vokala, energetski kuda da idem. Onda smo pesme završili i ušli u studio. Ta procena je na početku bila bitna. Da zadržimo postojeći stil i dodamo nešto novo - izjavio je on.

- Jedna pesma mi se na početku odmah dopala zato što je Deki otpevao. Ja sam mislila da će se biti dobro kada i ja otpevam, ali nije tako bilo. Tako da mi dugo nismo imali pesmu, osim "Deskarado" koja mi se na prvu dopala. Onda je došao u studio sa tri pesme, i odmah sam sve uzela i imali smo album- kaže Breskvica.

1/4 Vidi galeriju Dejan Kostić Foto: Kurir

"Ja sam baš zahtevan"

Dejan kostić je otvoreno govorio o njihovoj saradnji i profesionalnom funkcionisanju.

- Ja sam baš zahtevan. Anđela je veliki profesionalac. Uvek je došla u studio sa navežbanom pesmom, naučenim tekstom. Nije zahtevna, vrlo je odgovorna - ispričao je on za domaće medije.

Potom, on je objasnio kako sve to vidi.

- Kako se dižu godine izvođača, tako se diže i nivo teksta. Ne možemo izvođaču od 20 godina dati da peva neki dubok tekst koji zahteva određeno životno iskustvo. Anđela je u zrelim mladim godinama. Bitno je da je emotivno spremna da iznese tekst - zaključio je.

BONUS video: