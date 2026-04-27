"DRHTALA SAM KAD SAM GA VIDELA U PUBLICI" Breskvica progovorila o odnosu sa ovim muškarcem: Mislila sam da će biti dobro, ali nije bilo...
Mlada muzička zvezda, Anđela Ignjatović Breskvica, danas je, 27. aprila, organizovala promociju prvog dela albuma "Descarada", pa je tom prilikom stala pred okupljene medije i progovorila o nekim, do sada nepoznatim, situacijama.
Ovako je ona izgledala ranije:
S prvim delom albuma, Breskvica je objavila četiri pesme, a ostale publika može da očekuje do kraja godine. Osim Anđele, za medije je govorio i Dejan Kostić, koji je jedan od autora.
"Drhtala sam..."
Na temu njihove saradnje, prvo je progovorio Kostić.
- Prvih šest meseci je izgledalo tako što smo se upoznavali sa samom materijom, da zadržimo taj postojeći zvuk, da ga pomešamo sa mojim stilom rada. Kad god je bio nastup u Beogradu, ja sam dolazio da slušam Anđelu, kako bih osetio taj njen vajb energije na bini — ispričao je Dejan Kostić, pa se na to Breskvica nadovezala.
Ovako je ona izgledala na promociji:
- Svaki put sam drhtala kada sam ga videla u publici - priznala je
- Kako bih se što bolje upoznao sa karakterom njenog vokala, energetski kuda da idem. Onda smo pesme završili i ušli u studio. Ta procena je na početku bila bitna. Da zadržimo postojeći stil i dodamo nešto novo - izjavio je on.
- Jedna pesma mi se na početku odmah dopala zato što je Deki otpevao. Ja sam mislila da će se biti dobro kada i ja otpevam, ali nije tako bilo. Tako da mi dugo nismo imali pesmu, osim "Deskarado" koja mi se na prvu dopala. Onda je došao u studio sa tri pesme, i odmah sam sve uzela i imali smo album- kaže Breskvica.
"Ja sam baš zahtevan"
Dejan kostić je otvoreno govorio o njihovoj saradnji i profesionalnom funkcionisanju.
- Ja sam baš zahtevan. Anđela je veliki profesionalac. Uvek je došla u studio sa navežbanom pesmom, naučenim tekstom. Nije zahtevna, vrlo je odgovorna - ispričao je on za domaće medije.
Potom, on je objasnio kako sve to vidi.
- Kako se dižu godine izvođača, tako se diže i nivo teksta. Ne možemo izvođaču od 20 godina dati da peva neki dubok tekst koji zahteva određeno životno iskustvo. Anđela je u zrelim mladim godinama. Bitno je da je emotivno spremna da iznese tekst - zaključio je.
BONUS video: