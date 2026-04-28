Slušaj vest

Sofija Janićijević našla se u centru pažnje kako u „Zadruzi 9 Eliti“, tako i van rijalitija, nakon što je u javnost dospela priča o njenoj aferi sa sedamdesetogodišnjim Danetom Angelovskim iz Severne Makedonije.

Sofija Janićijević Foto: Instagram

Iako je nedeljama negirala prirodu njihovog odnosa, Sofija je na kraju priznala da su se viđali, kao i da je od njega dobijala velike novčane iznose i vredne poklone.

Ipak, ona i dalje odlučno odbacuje tvrdnje da je bila verena za njega ili da je među njima postojala dublja emotivna veza. Njene izjave dodatno dovodi u pitanje snimak koji se proširio društvenim mrežama, na kojem se vidi kako razmenjuje poljupce sa znatno starijim muškarcem.

"Ona veruje u svoje laži i tera da je to istina"

Zadrugari danima udruženo raskrinkavaju Sofiju, a ovim povodom oglasio se i sam Dane, koji nije štedeo reči komentarišući način na koji ona pokušava da se opravda pred javnošću. Njegove izjave prenosimo u celosti:

- Vidite, ona mora nekako da se pere, da se vadi zbog svega u šta je upala, to je samoj sebi uradila. Ona veruje u svoje laži i tera da je to istina. Šta da vam kažem, ovo u životu nisam ni video ni čuo. Sednem sam sa sobom i smejem se šta sve priča, kakve laži, skoro sve laže... To je nemoguće nešto, odakle dolaze takve laži providne, pa to i deca odmah primete da su laži - izjavio je Dane.

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Instagram

Osvrnuvši se na njeno trenutno ponašanje, Angelovski je bio još oštriji:

- Ne znam kako je nije sramota da laže toliko, sama se blamira. Pogubila se totalno u svemu, ne zna gde je levo, strašno nešto. Ne znam odakle joj toliko inspiracije, barem kada laže, neka smisli nešto ubedljivo, ali nažalost nije toliki kapacitet.

"Kome treba – neka je uzme!"

U celu dramu upleten je i doskorašnji Sofijin dečko iz "Zadruge 9 Elite", Borislav Terzić Terza. On je tokom nedavnog intervjua odlučio da javno uputi izvinjenje Danetu, poručivši mu tom prilikom da će mu "vratiti verenicu". Međutim, Dane ističe da za takvim izvinjenjima nema nikakve potrebe i šalje mu jasnu poruku:

- Hvala mu, ali kome treba - neka je uzme. Ne treba on meni uopšte da se izvinjava - zaključio je Dane.

Kurir.rs/Pink