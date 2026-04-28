Starleta i bivša učesnica „Zadruge“, Iva Grgurić (30), često je bila u centru pažnje zbog veza sa imućnim i uticajnim muškarcima, a javnosti je posebno poznata njena romansa sa hrvatskim biznismenom Marijanom Šarićem (70).

Prvu ljubav započela je još sa 14 godina, sa dve godine starijim momkom, ali se njen život značajno promenio nakon preseljenja iz Osijeka u Zagreb, gde je počela da radi kao hostesa u noćnom klubu. Upravo tamo upoznaje Marijana Šarića, sa kojim kasnije ulazi u vezu.

Njen novi partner počeo je da izdržava Ivinu porodicu, ali prema njenim rečima za srpske medije sve to joj je i naplatio. Navodno ju je zaključavao u stan, pretio i plaćao ljude kako bi pratio svaki njen korak.

- Taj period života je bio traumatičan za mene, ali i poučan. Tada sam shvatila da više nikad neću zavisiti ni od koga! Mnogi se i danas nalaze u istoj situaciji kao što sam ja tada.

Moj obraz je čist, nikada se nisam bavila nemoralnim stvarima, jedino što sam zavisila od drugih. Kajaću se zbog toga dok sam živa! Taj naš odnos trajao je oko godinu dana, a za to vreme živela sam u agoniji - ispričala je Iva svojevremeno za "Jutarnji list".

S druge strane, Šarić je takođe govorio o vezi sa Grgurićevom i tada je tvrdio da mu je "dovedena kao devojka".

- Vreme je za istinu. Ta žena šta priča javno je totalna laž. Obišao sam ceo svet. Ona mi je dovedena. Bila je puka sirotinja. Bukvalno od sirotice bez gaća sam napravio damu.

Žalila mi se i ja sam joj sve najbolje uradio u životu. Imam kompletnu dokumentaciju od lekara. Vodio sam je kod doktora da izleči bakterije i infekcije koje je imala na genitalijama. Nikad je nisam pratio ni uhodio, s njom nemam nikakav kontakt, ali vidim da me često pominje u medijima - kazao je on i dodao:

- Mnogo sam novca potrošio na nju, bolje ne govoriti o tome. Pominjati te velike cifre je smešno. Ja nju nisam pratio nikad i nigde. Nije mene bilo u Zagrebu, stalno sam bio na poslovnom putu. Sve što imam o njoj ću javno da obelodanim ako me ponovo bude uzela u usta i nastavila da javno iznosi neistine - zapretio je Marijan.