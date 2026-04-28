Peđa Jovanović poznat je po specifičnoj boji glasa zbog koje su ga mnogi zavoleli, a nedavno je otkrio da to ipak nije bio samo "dar od Boga".

Pevač je ispričao da je pre oko 15 godina išao na operaciju glasnih žica, a nakon intervencije znatno mu se promenila boja vokala.

"Fabrička promukla boja"

- Pre nekih 15ak godina sam operisao glasnu žicu, pojavila se neka cista, niko nije znao da objasni kako ni što i bila je malo veća. Prilikom operacije mi je oštećena glasna žica i zato sada imam tu neku fabrički promuklu boju, koja je u stvari komercijalna, sreća u nesreći - rekao je Jovanović.

Pevač je dodao i da prognoze stručnjaka nisu bile optimistične i da mu tada niko nije predviđao pevačku karijeru.

- Pričali su mi da ja teško mogu da budem pevač sa tim defektom. To mi je bila neka kočnica u glavi da li će to uopšte funkcionisati i kako. Ta prepreka je prevaziđena i funkcioniše - govorio je Jovanović na TV Adria.

Kad vidi sebe s početka uhvati se za glavu

Karijeru je započeo sa bratom blizancem Nenadom, ali su, nakon što su izgradili ime i postali popularni, nastavili solo karijere. On se sada prisetio svojih pevačkih početaka, ali i modne greške iz tog perioda.

- U odelima sam uglavnom, klasika. Najviše volim odela da oblačim, to ne izlazi iz mode. Dešava mi se kada gledam slike ili snimke iz mlađih dana bude hvatanje za glavu, pomislim: „Kakav je ovo stajling, šta mi je ovo trebalo, kakve su ovo boje?“ Tako da, poslednjih nekoliko godina nosim košulje i odela, u tome se najbolje osećam – objasnio je pevač.

Turbulentan ljubavni život

Inače, Jovanović se pre nekoliko meseci treći put pomirio sa suprugom Anom.

"Moja bivša supruga više nije bivša, sad je sadašnja opet. Ana je najveća ljubav mog života i mi smo stalno bili pred nekim razvodom, sad sam rešio da se više ne glupiram i da se posvetim pravim vrednostima. Više ne znam ni ja koliko puta smo se svađali. Mi se papirološki nikad nismo razveli iako smo sad bili blizu. Mislio sam da sam u pravu, a nisam bio. Sad se vraćamo suštinama u životu. Porodica je bitnija od svega. Sad je treća sreća, više neće biti oscilacija", pričao je folker i dodao:

"Ona je jedna sjajna osoba.. U celoj priči za naš razlaz sam ja kriv. U periodu kad sam totalno bio izgubio kompas preterivao sam u piću i ona to više nije mogla da trpi i ne treba da trpi. Niko to ne treba da trpi. Tako da je razlog što smo se mi razišli bio taj što sam ja bio neizdrživ", govorio je Jovanović.

Peđa Jovanović i Anastasija Rilak napravili haos na Malti: