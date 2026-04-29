Takmičar Miloš Petković progovorio je o svom učešću u takmičenju Zvezda Granda.

Njegov nastup privukao je pažnju i žirija i publike, a Miloš je otvoreno govorio o svojim utiscima, iskustvu rada sa produkcijom, ali i o tome što je upravo njih izabrao za mentore.

-Ja sam u muziku ušao kao neko ko voli i oseća muziku, sa tim što kroz taj osećaj znam da odem nekad daleko. Ne zvuči loše, ali oni sad traže detalje. Ja ih poštujem, to su ljudi koji dugo rade taj posao.

On je posebno istakao i odnos sa produkcijom.

-Nisam očekivao da će biti ovako. Nimalo me ne štede, nisu ni pristrasni meni što se vidi po ishodu. Imaju svoj integritet i imaju pravo da kaže šta misle. Da li je ovo bilo toliko loše danas, mislim da nije – rekao je, a pitali smo ga šta je još primetio:

-Istakao bih lakoću, oni su prilično lagani ljudi. Najbitnije mi je bilo da mi se ne suprotstavljaju, ja sam zacrtao sebi nešto, da pevam na svoj način. Ovo je moje prvo takmičenje i nije sramota pogrešiti, nije problem. Tu su da mi pokažu i da me nauče. Trudim se i ja kao i oni - govorio je pevač za Grandonline

Takmičarka hoće Kebu za svekra

Takmičarka Sara Novčić poznata je kao jedna od najvedrijih učesnica u „Zvezdama Granda“, nasmejala sve u studiju kada je izjavila da želi da joj Keba bude svekar.

- Ne mora Igor. Ako ima neko u familiji za ženidbu, nek se javi - poručila je Sara.

Keba je na ovu njenu ponudu spremno odgovorio:

- Ima bre, kako nema.