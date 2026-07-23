Slušaj vest

Aneli Ahmić i njen bivši partner Asmin Durdžić prvi put nakon završetka rijalitija javno su se suočili u emisiji "Narod pita", a studio je goreo od njihovih okršaja.

Tokom emisije uživo se putem telefona uključio i njegov otac Mustafa Durdžić što ga je jako pogodilo. Tada je istakao i da grljenje i razmenjivanje lepih reči sa Stanijom tokom žurke ne može da razume i da je žestoko zamerio.

"Roditelji su me obrukali"

- Mene su roditelji danas najstrašnije obrukali. Ako se ne promene, neću imati kontakt sa njima. Ne znam zašto su ovako postupili, zašto su zvali. Ne mogu da ih prepoznam. Što se oni ovako ponašaju - pričao je Asmin.

"U inat Maji"

- Ja imam 36 godina. Nisam znao da se ova emisija zove "Mama i tata pitaju". Šta ko sada ima da zove. Juče grli i ljubi Staniju, posle je pljuje. Da li je to normalno? Ne želim da se bilo ko meša u moj odnos. Grlili Aneli, pa Staniju, verujem da je sve to u inat Maji. Kada sam bio sa Stanijom nije odgovaralo. Ako se ne promene, prekinućemo svaku komunikaciju. Najstrašnije su me obrukali i osramotili. Oni nisu iz tog sveta, rijaliti ih je progutao.

1/5 Vidi galeriju Stanija i Asminova porodica Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Emotivni susret

Jedan od najemotivnijih trenutaka na proslavi nakon završetka Elite 9 dogodio se upravo kada su Staniji Dobrojević Asminovi roditelji.

Susret pred brojnim kamerama bio je veoma dirljiv, a emocije nisu uspeli da sakriju ni Stanija, ni Mustafa, ni Mevlida.

Mevlida je prva prišla starleti i čvrsto je zagrlila, nakon čega su obe zaplakale. Nedugo zatim pridružili su im se Mustafa, kao i Asminova sestra Minka, pa je usledio još jedan emotivan zagrljaj.

1/5 Vidi galeriju Mustafa, Stanija, Aneli i Asmin Foto: Screenshot, Antonio Ahel / Ata Images, BoBa Nikolić, Printscreen, Marko Karović, Instagram, Screenshot

"Nikad neću preboleti"

Posebno emotivna bila je Mevlida, koja je priznala da joj je i dalje teško zbog toga što Stanija više nije deo njihove porodice.

- Nikad preboleti neću što mi ona nije snajka i što ga je pustila u rijaliti. Mnogo te volim - rekla je kroz emocije.

Nakon toga, Mustafa i Mevlida govorili su i o vezi svog sina Asmina Durdžića i Maje Marinković, ne krijući razočaranje zbog svega što se dešavalo tokom rijalitija.