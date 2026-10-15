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Nekadašnja takmičarka "Elite" Tanja Stijelja Boginja je bez dlake na jeziku dala svoj sud o rijaliti učesnici Aneli Ahmić. Gostujući u emisiji "Pitao Bih Za Druga", Joca Novinar se dotakao njene najave rešetanja Aneli, ali i brutalne poruke koju je poslala Grofici.

- Najavila si za večeras rešetanje Aneli i poslala brutalnu poruku Grofici - rekao je Joca.

- Na neki način mi je drago što je Car ušao u odnos s njom. Ona neka se raduje lažnoj torti od flote, njegova podrška ne podržava taj odnos. Zaslužila je kako je ponižava, na neki način mi je drago. Njena majka mene naziva dr*ljom, tako da karma je čudo - rekla je Boginja.

1/4 Vidi galeriju Tanja Stijelja Boginja Foto: Printscreen RED tv

- Kako ti deluje njihov odnos, s*ks ludilo? - upitao je Joca.

- Mene je iskreno sramota, to je ozbiljan blam za nju. Ona samo voli da se j*be, ona je bolesna za tim s*ksom. Videla je da Đukić nije nikakav u krevetu, tako da sad uživa. Mislim da je on pod nekim magijama, dobio je ozbiljan hejt. On nju j*be i onda je izbaci iz rehaba - rekla je Boginja.

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Mnogi komentari su na mrežama da se nikada nije ponizila kao ove sezone - rekao je Joca.

- Mislim da ona pati za temama u rijalitiju. Plaši se da ne ispadne iz šina i to je to. Ona se toliko izblamirala da je oprala Maju za sva vremena - rekla je Boginja.

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