Slušaj vest

Novi sukob i brutalne optužbe potresli su Belu kuću, kada su učesnici tokom rasprave izneli dosad nepoznate detalje o navodnim izdajama i tajnim odnosima. Sve je počelo kada je Slađa Poršelina javno optužila Gloriju da glumi "prepoštenu damu", tvrdeći da je spavala sa dečkom svoje drugarice Melani.

Glorija je odmah demantovala bliskost, ističući da joj Melani nije najbolja prijateljica i da su se već ranije posvađale.

U raspravu se umešao i Terza, koji je stao u zaštitu Glorijinog prava da se druži sa kim želi, ocenivši pritom da je njena trenutna veza sa Markom neozbiljna.

1/5 Vidi galeriju Novi sukob i brutalne optužbe potresli su Belu kuću, kada su učesnici tokom rasprave izneli dosad nepoznate detalje o navodnim izdajama i tajnim odnosima. Foto: Pink, Printscreen Pink

Međutim, Anđela je dodatno podgrejala atmosferu svojom opaskom da Terza ima potpunu slobodu u ponašanju jer je slobodan, ali je dodala i tvrdnju da je Glorija zapravo odavno sama, a da toga nije ni svesna, naglasivši da Glorija u potpunosti odgovara Terzinom tipu.

Marija Kulić hoće u Elitu

Nakon nedavnog Miljaninog skandaloznog ponašanja u Eliti 10 gde se ljubila sa cimerkom, oglasila se njena majka Marija.

1/5 Vidi galeriju Marija Kulić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Printscreen, Pritnscreen

- Poludela sam, do jutros sam gledala! Napisala sam poruku Milici. Rekoh, ako joj slučajno padne na pamet još nekad da uzme da pije, u utorak krećem iz Niša i da gledam tamo iz produkcije na ekran, pa da upadnem unutra! Ono od besa više ne znam šta ću, pa sam joj i to napisala. Da joj daju dve čašice viskija za celu noć, ne vredi, ona bi to popila na brzinu pa bi išla da uzima tuđa pića po čašama - rekla je između ostalog ona za "Blic".