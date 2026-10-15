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Ana Bekuta večeras je na "Saboru narodne muzike" dobila prestižno priznanje "Zlatna ptica", koje za nju ima poseban značaj. Pevačica nije krila emocije zbog nagrade, a odlučila je da ovo veliko priznanje posveti svom sinu, čime je pokazala koliko joj porodica znači.

Ovaj trenutak bio je prilika da se osvrne na svoj rad i sve ono što je tokom karijere postigla, ali i na brojne obaveze koje svakodnevno ima. I pored gustog rasporeda nastupa i snimanja, Ana uspeva da pronađe vreme za sve svoje profesionalne angažmane i da odgovori na izazove koje joj posao donosi.

U videu ispod pogledajte šta je sve rekla:

07:17 Ana Bekuta na Saboru narodne muzike Izvor: Kurir

Posebnu pažnju privlači i činjenica da Bekuta, uprkos brojnim obavezama, uspeva da isprati i dešavanja u takmičenju "Zvezde Granda". Pevačica tako nastavlja da bude posvećena svom poslu, ne zapostavljajući ni projekte koji zahtevaju dodatno vreme i angažovanje.

Priznanje "Zlatna ptica" još je jedan važan trenutak za Anu Bekutu, koja je ovom prilikom pokazala i koliko joj znači podrška najbližih. Odluka da nagradu posveti sinu dala je ovom događaju i posebnu emotivnu notu.

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