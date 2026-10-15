ANA BEKUTA NAGRADU "ZLATNA PTICA" POSVEĆUJE SINU: Pevačica otkrila kako uspeva da uskladi sve obaveze!
Ana Bekuta večeras je na "Saboru narodne muzike" dobila prestižno priznanje "Zlatna ptica", koje za nju ima poseban značaj. Pevačica nije krila emocije zbog nagrade, a odlučila je da ovo veliko priznanje posveti svom sinu, čime je pokazala koliko joj porodica znači.
Ovaj trenutak bio je prilika da se osvrne na svoj rad i sve ono što je tokom karijere postigla, ali i na brojne obaveze koje svakodnevno ima. I pored gustog rasporeda nastupa i snimanja, Ana uspeva da pronađe vreme za sve svoje profesionalne angažmane i da odgovori na izazove koje joj posao donosi.
U videu ispod pogledajte šta je sve rekla:
Posebnu pažnju privlači i činjenica da Bekuta, uprkos brojnim obavezama, uspeva da isprati i dešavanja u takmičenju "Zvezde Granda". Pevačica tako nastavlja da bude posvećena svom poslu, ne zapostavljajući ni projekte koji zahtevaju dodatno vreme i angažovanje.
Priznanje "Zlatna ptica" još je jedan važan trenutak za Anu Bekutu, koja je ovom prilikom pokazala i koliko joj znači podrška najbližih. Odluka da nagradu posveti sinu dala je ovom događaju i posebnu emotivnu notu.
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