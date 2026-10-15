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Sanja Grujić nedavno je ponovo šokirala domaću javnost iznevši razne tvrdnje na račun svog bivšeg dečka Marka Stefanovića, a kako je sada govorila i o, kako on kaže, Banetu Đokiću, bivšem zadrugaru, on je otkrio da je podneo tužbu protiv nje!

Sanja je, naime, prema Banetovim rečima, u nekoliko navrata aludirala na to da su Bane Đokić i aktuelni učesnik Elite 10, Leon Caner, imali nešto više od prijateljstva, što je njemu zasmetalo, pa je tako rešio da protiv Sanje podnese tužbu.

- Tužio sam Sanju Grujić za konstantno klevetanje, narušavanje ugleda i svesne laži koje iznosi pred milionima gledalaca. Kap koja je prelila čašu je njeno uporno pominjanje i aludiranje na nekakav gej odnos između mene i učesnika Leona, kao i njene bolesne tvrdnje da sam ja homoseksualac - rekao je Bane, pa je dodao:

1/7 Vidi galeriju Bane Đokić Foto: Printscreen

- Devojka bez ikakvog dokaza i povoda, na silu i preko drugih ljudi, pokušava da iskonstruiše jeftinu aferu tamo gde ona ne postoji radi malo medijskog kadra. Moje ime i dostojanstvo nisu njena rijaliti zabava za široke narodne mase. Ja se ne bavim stvarima kojima se ona bavila, niti načinom na koji je profitirala u Švajcarskoj i za koga je radila u jednom klubu. Nisam ja taj koji će javno iznositi te prljavštine, uostalom, javnost je već odlično upućena u sve to - ističe on i nastavlja:

"Volela sam ga više od sebe, izvinjavala se i kad nisam bila kriva"

Podsetimo, i pored optužbi koje je iznela na račun svog bivšeg dečka Marka Stefanovića, Sanja je otkrila u jednom razgovoru sa robotom Tošom, kroz suze, šta joj leži na duši.

- Mislila sam da sam za ova dva, tri meseca dovoljno napredovala, da me ne može ništa isprovocirati, da kukam, da se rasplačem, da iznosim neke stvari, mislila sam da sam sve potisnula i da mogu da nastavim normalno, a izgleda da je na kraju sve isplivalo na površinu... Znam da ne valja kad se potiskuje, ali sam mislila da će mi tako biti lakše, da je raskid bio normalan, da je došlo do prezasićenja. Bilo mi je lakše da sve okrenem na šalu. Nisam mislila da će Marko potencirati tu svađu. Mislila sam da ću sve izdržati, da se smeškam, ali mi je puklo, slomilo se, došlo mi je preko glave, da sam ja uzrok svih njihovih problema. Volela sam ga više od sebe, izvinjavala sam se i kad sam kriva i kad nisam bila kriva - rekla je Sanja i dodala:

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić Foto: Printscrean, Printscreen Pink, Kurir

- Trebalo je da presečem posle prve situacije, ali to je bila neka opsesija. Ovde svi govore da sam inteligentna, i pokvarena, ali ja sam ispala glupa, nisam kvarna već sam vrlo direktna. Njega ljude više vole jer je on manipulator, govori ljudima ono što bi voleli da čuju, a ja samo zvučim grubo, ali nikad nemam nameru da nekog povredim... Samo želim da izlečim tugu, da se ne smejem na silu, nego da to bude moj stvarni osećaj, da se smejem svim srcem - navela je Grujićeva.

Da li imaš način da prebrodiš - pitao je Toša.

- Možda je način da se olakšam. Ja sam preuzimala krivicu na sebe, da bih nekog zašitila, to sam radila jer sam volela više njega nego sebe - pričala je Sanja kroz suze.

Kurir.rs/Pink.rs