Slušaj vest

Pevač Čeda Marković pojavio se večeras na Saboru narodne muzike, koji se održava na RTS-u. Ovo je njegovo prvo pojavljivanje u javnosti nakon smrti supruge, koja je preminula u aprilu ove godine.

Čeda je deo žirija ovogodišnjeg festivala, a tom prilikom istakao je da mu je zadovoljstvo što je ponovo deo ovog muzičkog događaja.

- Zadovoljstvo mi je da sam večeras ovde i da sam deo ovog festivala. Mnogo učesnika, mnogo pevača, kompozicija, videćemo šta će se desiti - kazao je Čeda.

S obzirom na to da se u poslednje vreme retko pojavljuje u javnosti, pevač je govorio i o tome koliko mu je teško da nastavi dalje nakon gubitka supruge, sa kojom je proveo godine života.

Detaljnije u prilogu.

02:09 Prvi put u javnosti nakon smrti supruge Izvor: Kurir

- Onako kako vreme nalaže, manje se pojavljujem u javnosti, bude zatišje, pa bude veće gužve. Kažu da vreme leči sve, ali je isto tako posao kojim se bavim kompleksan i težak. Morate to da radite, mora da se nastavi da se peva, to je moj život. Vrlo je teško - kazao je Čeda.

Od supruge oprostio emotivnim rečima

Čeda je tada podelio zajedničke uspomene i napisao emotivnu poruku.

1/8 Vidi galeriju Čeda Marković Foto: Kurir televiziija, Kurir Televizija, Printscreen/Prva

- Otišao je moj plavi anđeo… Moja zaštitnica, zaštitnica porodice. Ugasila se zenica oka plavog… Oko koje je pazilo na sve nas celog života - da negde ne pogrešimo… Smejala se i radovala svim našim uspesima. Bila je uvek pravedna i veliki borac za istinu. Uvek mi je govorila “Ako odem pre tebe, pevaj jer to je tvoj život.” Dok sam živ i dok se opet ne sretnemo, pevaću za tebe, ljubavi moja. Ispraćaj naše drage Ljiljane održaće se u četvrtak 16.04.2026. na groblju Lešće. Početak opela je u kapeli groblja u 12:30, napisao je.