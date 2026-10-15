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Pevač Acko Nezirović nedavno je boravio u Istanbulu sa svojim dugogodišnjim prijateljem, voditeljem Zoranom Pejićem Pejom, a njihov boravak u ovom turskom gradu obeležili su dobro raspoloženje, druženje i šoping. Ipak, tek nakon povratka u Srbiju postalo je jasno koliko su njih dvojica imali sreće, s obzirom na to da su Istanbul napustili samo dan pre nego što su grad pogodile poplave i izazvale pravi haos.

Acko i Peja iskoristili su zajedničko putovanje kako bi se odmorili od svakodnevnih obaveza, uživali u atmosferi Istanbula i proveli vreme zajedno. Njihovo prijateljstvo traje godinama, a poznato je da su veoma bliski i da rado dele zajedničke trenutke. Ovoga puta odlučili su da posete jednu od najpoznatijih turističkih destinacija, ne sluteći da će grad ubrzo nakon njihovog odlaska pogoditi nevreme.

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03:03 Acko Nezirović intervju Izvor: Kurir

Pevač nije štedeo novac na šopingu

Osim što je govorio o putovanju, Nezirović je otkrio i da je u Istanbulu posebno uživao u kupovini. Kako je priznao, šoping mu je bio jedan od omiljenih delova boravka u Turskoj, a kada je video šta mu se dopada, nije mnogo razmišljao o tome koliko će novca potrošiti.

Pevač je izdvojio pozamašnu sumu za stvari koje je želeo da kupi, ali zbog toga, kako ističe, nimalo ne žali. Očigledno je da je sebi priuštio ono što je želeo, a povratak kući nije mu pokvario utiske sa putovanja. Naprotiv, iz Istanbula je poneo lepe uspomene, ali i pune kese.

1/5 Vidi galeriju Pevač Acko Nezirović nedavno je boravio u Istanbulu sa svojim dugogodišnjim prijateljem, voditeljem Zoranom Pejićem Pejom, Foto: Kurir, Ilija Ilić, Kurir Televizija

Prijateljstvo sa Pejom traje godinama

Govoreći o putovanju, Nezirović se osvrnuo i na prijateljstvo sa Zoranom Pejićem Pejom, za kojeg ima samo reči hvale. Njihov odnos nije samo poznanstvo koje traje zbog posla i javnog života, već prijateljstvo koje su godinama gradili i negovali.

Acko je istakao koliko mu Peja znači, a upravo zajednička putovanja predstavljaju priliku da dodatno učvrste svoj odnos i uživaju u trenucima daleko od svakodnevnih obaveza. Kada se nađu zajedno, kako se može zaključiti iz njihovog dugogodišnjeg druženja, najvažnije im je da se dobro provedu i stvore nove uspomene.

1/6 Vidi galeriju Zoran Pejić Peja Foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

U svetu estrade, gde su poznanstva često povezana sa poslom i javnim nastupima, dugogodišnja prijateljstva imaju posebnu vrednost. Zato ne čudi što Nezirović sa ponosom govori o svom odnosu sa Pejićem, kojeg smatra jednim od najvećih prijatelja.

Istanbul ih ispratio lepim uspomenama, a onda usledile poplave

Ipak, njihovo putovanje dobilo je i neočekivan epilog. Acko i Peja vratili su se u Srbiju samo dan pre nego što su Istanbul pogodile poplave, koje su izazvale probleme u gradu i unele nemir među stanovnike i posetioce.

Da su ostali još jedan dan, mogli su se zateći usred nepovoljnih vremenskih prilika i suočiti sa poteškoćama koje su poplave izazvale. Ovako su na vreme stigli kući, a da tokom putovanja nisu ni slutili šta će se dogoditi nakon njihovog odlaska.

Uprkos svemu, Acko će Istanbul pamtiti po lepom provodu, kupovini i vremenu provedenom sa dragim prijateljem. A ako je suditi po njegovim rečima, novac koji je potrošio na šoping nije mu teško pao, dok će zajedničko putovanje sa Pejom ostati još jedna uspomena u nizu njihovih brojnih druženja.

Na kraju, čini se da su obojica iz Turske poneli ono najvažnije – lepe utiske, nove uspomene i potvrdu da su imali mnogo sreće što su se vratili u Srbiju pre nego što su poplave pogodile Istanbul.