Slušaj vest

Dijamant bend večeras po prvi put nastupa na „Saboru narodne muzike“, a uoči izlaska na scenu članovi popularnog sastava otkrili su nesvakidašnju situaciju koju su doživeli na jednom veselju na kojem su bili angažovani.

Naime, kako su ispričali, slavlje koje je trebalo da bude jedan od najlepših dana u životu mladenaca pretvorilo se u pravu dramu kada je mladoženja odlučio da napravi potpuni haos.

1/4 Vidi galeriju Dijamant bend Foto: Kurir

On se u jednom trenutku skinuo u donji veš, izvadio pištolj i počeo njime da maše pred prisutnima, dok je mlada, prema rečima članova benda, plakala.

Ova neprijatna scena ostala je članovima Dijamant benda u posebnom sećanju, a njihova priča pokazuje da se muzičari tokom nastupa na privatnim proslavama susreću sa situacijama koje je teško i zamisliti.

Podsetimo, pevač benda "Dijamant" Mladen Rosić (34) svojevremeno je govorio o situaciji kada je bio neveran svojoj partnerki.

Kako je tada Mladen istakao, bio je mnogo mlad i nije želeo da propušta prilike koje su mu se nudile, pa i ako je tada bio u vezi. Danas te stvari sebi ne bi dozvolio da mu se dese.

"Hteo sam da probam sve"

- Kada sam bio klinac, bio sam mlad, 18,19, 20 godina hteo sam da probam sve. Bio sam u vezi, ali nisam mogao da ostanem kući i sa devojkom da spavam, čekam da ona zaspi i onda idem dalje, to je normalno, kao svi ostali mladi momci što rade. Treba da se iživiš dok si mlad i onda kada dođe prava ljubav i željan da se smiriš i da nemaš problema u braku - istakao je Mladen za "Blic" jednom prilikom, pa otkrio da li mu je to imponovalo.

1/5 Vidi galeriju Pevač benda "Dijamant", Mladen Rosić (34), govorio je o situaciji kada je bio neveran svojoj partnerki Foto: Printscreen

- Jeste, klinac sam i ne razmišljam, tada mi je to prijalo, mislio sam da je to kul, da je ekstra, ali kada sam odrastao video sam da je to loše. Svaki momak to radi dok je mlad - pričao je Mladen.

BONUS video: