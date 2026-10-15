Slušaj vest

Pevač Sloba Radanović otvorio je dušu i progovorio o brojnim detaljima iz privatnog i poslovnog života, otkrivši neke zanimljive stvari koje do sada nisu bile toliko poznate javnosti. Govorio je o neobičnom duhovnom iskustvu koje je doživeo na Hilandaru, ali i o zemljotresu koji ga je tamo zatekao i koji mu je, kako ističe, ostao urezan u sećanje.

Posebno se osvrnuo na odnos sa suprugom Jelenom, ne krijući koliko mu njena ljubav, podrška i razumevanje znače u svakodnevnom životu. Pevač se prisetio i perioda mladosti, a tom prilikom dotakao se i planova za pokretanje sopstvenog biznisa u oblasti poljoprivrede.

Radanović je, između ostalog, otkrio kako danas posmatra ljubavne izazove, iskušenja i prevare, pokazujući da se njegov pogled na pojedine životne situacije s godinama promenio.

1/12 Vidi galeriju Sloba Radanović sa suprugom Foto: ATA images, ATAImage, ATAIMAGES

"Osećaj koji niko ne bi trebalo da propusti"

- To je zaista nezaboravno iskustvo i od tada postoji tradicija da se tamo ode bar jednom godišnje. Sa razlogom se to mesto naziva svetom zemljom. Nije u pitanju samo manastir Hilandar i skitovi, već cela ta zemlja i putevi. Prolazak šumom od manastira do manastira predstavlja doživljaj sam po sebi. Kada se prolazi putem kojim su išli car Dušan i Nemanjići, to je osećaj koji niko ne bi trebalo da propusti u životu. Dogodio se i zemljotres, probudio nas je sve iz sna oko 3-4 ujutru. Izgledalo je potpuno drugačije u odnosu na zemljotrese na drugim lokacijama – pre samog potresa desila se neka detonacija i huka iz daljine. Svakako se tamo često dešavaju potresi jer je trusna zona, ali ostaje utisak da ništa nije slučajno i da postoje određeni znaci - rekao je Sloba za "Alo!", pa dodao:

1/6 Vidi galeriju Hilandar Foto: Gerhard Trumler / brandstaetter images / Profimedia, Privatna Arhiva, Shutterstock

- Dešavali su se tamo i mnogo jači zemljotresi, od 5 ili 6 Rihtera, i to usred liturgije. Monasi u tim trenucima uopšte ne obraćaju pažnju na potres nego nastavljaju službu dok se sve oko njih trese. To je vera na najvišem mogućem nivou. Sreću se različite reakcije kod ljudi, neko se uplaši više, neko manje, ali na tom svetom mestu postoji poseban osećaj zaštite, kao da ništa loše ne može da se desi.

- Tvoji saradnici tvrde da bez supruge Jelene ne bi mogao organizovati niti poslovni, niti privatni život. Ima li istine u tome i ko bi bio Sloba Radanović bez Jelene u svom životu? - glasilo je pitanje za Slobu, na šta je on odgovorio sledeće:

- Postoji velika istina u tome. Jelena predstavlja ogromnu podršku u svemu, a nekada se posveti i radi na svim projektima i više od očekivanog. Neizmerna zahvalnost ide njoj za sve što čini, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Vidi se koliko je njeno zalaganje iskreno i koliko joj je stalo, tako da je velika čast i privilegija imati takvu ženu pored sebe - rekao je Sloba, pa progovorio o potencijalnom biznisu:

1/4 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: Printscreen YouTube

Biznis

- Poljoprivreda je nešto što se voli i postoji mogućnost da se u budućnosti proba i to. Odrastanje na selu nosi uspomene gde takve stvari nisu strane, uz dosta prijatelja koji se bave poljoprivredom, pa uzgoj nečega na sopstvenoj plantaži zvuči kao sasvim realna opcija. Što da ne, ali ostaje da se vidi u praksi koliko supruga zaista voli svog partnera kada dođe do takvih testova izdržljivosti. Zamislite Jelenu da baca splačine svinjama.

O prevari

Pevač se, potom, prisetio mlađih dana i progovorio o periodu kada je imao 19 godina, ali se osvrnuo i na prevaru:

- U 19. godini upisan je fakultet i usledila je selidba u Novi Sad, koji je za mlade iz Zrenjanina uvek bio pojam i neka vrsta "drugog Beograda". Eto kad se prisetim te godine, prvi put me je prevarila devojka. Tokom šetnje sa drugom kroz Zrenjanin, u njenoj ulici na ćošku usledio je susret sa njom i nekim dečkom. Taj momak se vidno uplašio da će dobiti batine i stao iza nje, dok se ona brecala i branila ga. Prišlo se smireno, uz reči: "Druže, ja s tobom nemam ništa, niti mi je kriv, a tebi je priča završena." Posle toga su usledili pokušaji pomirenja, ali priča je bila gotova.

Na pitanje da li je uvek bio u poziciji da ostane prevaren ili je i sam varao, rekao je:

- Nikad ne upoznaj devojku sa ženom (smeh) - našalio se Radanović na kraju razgovora za pomenuti medij.

BONUS video: