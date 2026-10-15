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Jedna od glavnih tema u rijalitiju "Elita 10" jeste buran odnos Sanje Grujić i Marka Stefanovića, koji su nakon četiri godine veze odlučili da stave tačku na svoju ljubavnu priču. Ipak, čini se da tu nije kraj njihovim problemima, budući da bivši partneri ne prestaju da iznose detalje iz privatnog života, a u čitavu priču umešani su i njihovi roditelji.

1/6 Vidi galeriju Marko Stefanović Foto: Petar Aleksić, M.M./ATAImages

Marko je tokom učešća u "Eliti 8" izneo šokantne tvrdnje o odnosu sa ocem, navodeći da je tokom odrastanja bio zanemarivan, da je obroke u porodičnoj kući plaćao po 500 dinara, kao i da je njegov brat uvek bio u povoljnijem položaju. Takođe, izneo je tvrdnje da je njegov otac od novca koji su on i Sanja dobijali kao podršku uzeo čak 30.000 evra.

Međutim, ulaskom u aktuelnu sezonu "Elite", Marko je odlučio da prošlost ostavi iza sebe i pomiri se sa članovima porodice. Novinarska ekipa je tim povodom posetila Ugrinovce, gde se nalazi porodična kuća Stefanovića, a veliki broj meštana dobro poznaje ovu porodicu.

- On je drug od mog sina Đorđa i družili su se kao deca, a druže se i dan danas. Dobar je dečko i ne mogu da kažem ništa loše za njega. Uvek je pristojan i uvek se javi. On je mog sina zvao isto da ide u rijaliti, samo što je Đorđe malo eksplozivniji od njega kao osoba i onda on kaže bolje da ne ide tamo, jer ne bi mogao da pređe preko nekih stvari – započeo je za "Blic" gospodin koji drži piljaru u centru Ugrinovaca, a onda progovorio i o roditeljima aktuelnog učesnika "Elite".

1/8 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić

"To što iznosi nije istina"

- Viđam roditelje svaki dan i majku i oca Sašu, to su kulturni i porodični ljudi, a Marko je isto porodičan i iz fine porodice. Upoznat sam sa celom pričom koja se trenutno tamo iznosi o nasilju, ali sa punim pravom kažem da to nije istina. Nisam sa roditeljima razgovarao na tu temu, već se samo pozdravimo kad kupuju ovde kod mene.

"Sanja ga je uništila, roditeljima je teško"

Jedan meštanin Ugrinovaca za celu situaciju okrivio je njegovu bivšu izabranicu Sanju.

- Viđao sam ga par puta sa Sanjom, a prvi put mu se nisam javio zbog nje, posle toga na bazenu kad smo se sreli on mi se lepo javio. Dečko je prva liga. Sanju ne volim nikako zato što je promiskuitetna i to znaju celi Ugrinovci, jer je dokazano i to je tako. Istina je da radila u Švajcarskoj i ovde kako se ponašala, pa ne ide. Dolazila je kod roditelja njegovih i imali su okej odnos. Nije istina to za oca tako on kaže, ali verovatno se to desilo, ali mu je on oprostio. Za njegovo ponašanje je kriva Sanja, on je mnogo dobar momak, ne izlazi i to mogu da pričaju celi Ugrinovci. Ona ga je uništila, roditeljima je mnogo teško i slažem se sa njegovom mamom koja je rekla da je svaka bolja od Sanje i ona ne postoji bez Marka, ona je zlo zla, kraj – rekao je žestoko komšija.

1/7 Vidi galeriju Sanja Grujić Foto: Kurir

Radnica u radnji u centru Ugrinovaca istakla je da poznaje njegovog oca Sašu.

"Pare su učinile svoje"

- Znam mu oca, vozio je ovde autobus i stalno smo putovali zajedno, a sad je prešao u garažu, ne vozi više autobus. Fina porodica, a on jeste ovako malo napet i nervozan, ali svi hoće na brzinu da se obogate i imaju kola, ali ne može to odjednom. Pare su učinile svoje i ovoj omladini je to važno da bude na brzinu, bez imalo muke – iskreno je rekla ona za pomenuti medij, a potom dodala da misli da je sve dogovor između ljubavnog para.

"Nije bio nasilan, Sanja mnogo laže"

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović su raskinuli vezu, što je izazvalo brojna interesovanja u javnosti i na društvenim mrežama. Foto: Printscreen

- Nije sigurno bio nasilan, Sanja mnogo laže i folira se i stalo joj je samo da bude prva tema. Sve mislim da su se njih dvoje dogovorili da bi bili prva tema, jer za njih je to važno, a ona je sa Carem bila na jednu noć samo da bi bila prva tema. Pomiriće se sigurno. Bezveze je i to što njena majka priča, sad nakon četiri godine odjednom sve najgore, a pre su ga svi hvalili. On se zeznuo tu što je pričao o porodici, njima ljudima je teško, ali nije on takav.

U trenutku kada je novinarska ekipa posetila porodični dom Marka Stefanovića nakon što su više puta pozvonili, vrata je otvorio njegov otac koji je bio veoma besan, prenosi pomenuti medij. Kako navode, kratko je rekao da ne želi ništa da priča i odmah zatvorio vrata, te nije želeo da demantuje tvrdnje koje dolaze na račun njegove porodice.

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