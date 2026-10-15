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Bivši rijaliti učesnici Jelena Pešić i Mladen Vuletić ponovo su privukli pažnju javnosti, i to emotivnim prizorom iz porodičnog života. Ponosni roditelji podelili su na društvenim mrežama fotografiju nastalu u prirodi, na kojoj zagrljeni poziraju sa svojim dvema ćerkicama, a prizor ispunjen nežnošću raznežio je njihove pratioce.

Na fotografiji se vidi koliko im znači zajedničko vreme sa naslednicama, dok je uz objavu stajao i emotikon belog srca, kojim su na jednostavan način preneli emociju koju ovaj trenutak nosi. Porodični kadar privukao je brojne pozitivne reakcije, a mnogi nisu krili oduševljenje prizorom koji odiše toplinom i bliskošću.

Foto: Printscreen Instagram

Jelena i Mladen, koji su se upoznali tokom učešća u rijalitiju, danas uživaju u porodičnom životu, a sudeći po njihovim objavama, zajednički trenuci sa decom zauzimaju posebno mesto u njihovoj svakodnevici.

Da je majčinstvo u velikoj meri promenilo njen pogled na život, Jelena je ranije i sama govorila, ističući da joj je dolazak ćerke Mile doneo osećanja za koja ranije nije ni znala da postoje. Kako je tada objasnila, roditeljstvo ju je učinilo odgovornijom i dodatno joj pokazalo koliko su važni svaki osmeh, pokret i novi trenutak u odrastanju deteta.

"Sve se promenilo"

- Otkako sam postala majka, sve se promenilo! Nisam mogla ni da zamislim koliko čovek postaje bogatiji i ispunjeniji kada dobije dete. Mila je u meni probudila najdivnije i najnežnije osećaje koji postoje. Posvećena sam detetu maksimalno, želim da znam i učestvujem u svakom novom pokretu, osmehu i svemu što se dešava u njenom životu, postala sam dosta odgovornija. Mislim da samo majčinstvo natera na takvu promenu - ispričala je Jelena.

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Ona je tada govorila i o svojoj želji da ima veliku porodicu, otkrivši da je još odranije zamišljala da će jednog dana imati troje dece, baš poput onoga što je priželjkivala gledajući svoju majku. Ipak, kako je istakla, Mladen ima još veće planove kada je reč o proširenju porodice.

- Oduvek sam volela da budem kao moja majka, da budem kao ona i da imam troje dece. Mladen hoće da ih imamo petoro - rekla je Pešićeva.

Njene reči tada su privukle pažnju javnosti, a najnovija porodična fotografija ponovo je podsetila pratioce na to koliko su Jeleni i Mladenu važni ljubav, zajedništvo i porodični život. Njihov nežni prizor sa ćerkicama još jednom je izmamio osmehe i pokazao koliko radosti mogu da donesu obični, zajednički trenuci.

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