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Aleksandar Stanimirović, poznatiji kao Aca Amadeus privlači pažnju gde god da se pojavi. Ovoga puta sreli smo ga na aerodormu "Nikola Tesla" i to u trenutku kada se sa kolegama iz benda vraćao sa nastupa. Pored drugova i saradnika, ošto oko našeg izvora sa lica mesta zabeležile su klavijaturistu u društvu i verenice Barbare Bojović, koja ga prati u stopu i s kojom gotovo svaki slobodan trenutak provodi zajedno. Njihovo zajedničko pojavljivanje još jednom je pokazalo da su zaljubljeni golupčići gotovo nerazdvojni.

Uvek u vidokrugu

1/7 Vidi galeriju Zaljubljen do ušiju Foto: Kurir

Dok je Aca iza sebe ostavljao još jedan nastup, njegova izabranica privlačila je pažnju opuštenim, ali izazovnim stajlingom. Uske helanke istakle su njenu figuru, pa je bilo jasno da je i te kako vodila računa o svom izgledu. Par je delovao opušteno, a verenica je i ovog puta bila uz pevača, koji je, sudeći po njihovim zajedničkim pojavljivanjima, vodi sa sobom gde god da krene.

Da je Aca ozbiljan u nameri da svojoj dragoj ugodi, govori i to što se nedavno pisalo da joj je platio estetski zahvat ugradnje silikona. Pevač, očigledno, ne štedi kada je njegova izabranica u pitanju, a njihova bliskost ne prolazi nezapaženo ni kada se pojave na javnim mestima.

Trudi se da bude pevačica

Barbara se, osim što uživa u ljubavi sa Acom Amadeusom, takođe bavi muzikom i pevanjem, a on je nedavno otkrio da želi da joj pruži podršku i pomogne joj u daljem razvoju karijere.

Kako je naveo, potrudiće se da joj svojim iskustvom i kontaktima u muzičkom svetu bude dodatni oslonac.

-Moj brat Boki joj je napisao pesmu, a Amadeus bend će joj raditi aranžman i produkciju. Ona je jedna od najboljih pevačica koje sam čuo u životu. Smatram da je sasvim u redu da osobi sa takvim talentom dam vetar u leđa- iskreno je rekao Aca.