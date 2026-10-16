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Kristijan Golubović pored mračne i burne prošlosti iza sebe ima i turbulentan ljubavni život. Da su ga žene volele nije krio, a samo neke od njih su u njegovom životu ostavile duboki trag.

Davnih devedesetih godina javnost ga je upoznala kao žestokog momka sa beogradskog asfalta, dok se u poslednje vreme može videti u ulozi učesnika rijaliti formata.

Iako je povezivan sa mnogim ženama iz javnog života, samo neke od njih je javno priznao i govorio o njima.

Prva žena i najveća ljubav

Danijela Đukić bila je prva supruga Golubovića koja će, kako je sam naveo, zauvek biti jedna od njegovih najvećih ljubavi.

Kristijan i Danijela su 1995. godine dobili sina Lazara, a ljubav je potrajala sve dok Golubović nije završio iza rešetaka. Tada mu je zabranila da vida dete, što je njega veoma pogodilo.

Jednom prilikom je javno govorio o odnosu sa njom i otkrio zašto je nikada nije zvanično venčao.

Foto: Privatna Arhiva

- Nije htela, uvek je govorila da smo moderan par. Našla je crkvicu na jednom kamenu, na ostrvcetu. Stena koja je 50 metara na moru i na njoj su napravili crkvicu. Kada sam izašao sa robije rekla mi je da prestanem sa svim i da je venčam u toj crkvici. Hteli smo da se venčamo, a iduće godine se razbolela - otkrio je Kristijan.

Kada je saznala za bolest, molila je Kristijana da joj oprosti za sve ružno što je proživaljavao zbog nje i što nije na vreme upoznao sina Lazara.

Danijela je preminula od opake bolesti, Goluboviću je dugo vremena bilo potrebno da preboli, a oduvek je naglašavao da mu je upravo ona bila najveća ljubav.

Anđela Ražnatović

Foto: Printscreen Facebook



Ćerka Željka Ražnatovića Arkana i glumice Ljiljane Mijatović, Anđela Ražnatović, bila je ludo zaljubljena u Kristijana pre 20 godina. Upoznali su se u Grčkoj.

- Sedela sam s Kristijanovom mamom u kancelariji upravnika zatvora. Onda je ušetao on. Obučen skroz u crno, s manirima pravog džentlmena. Odmah me je kupio - izjavila je tada Anđela, a i Kristijan je za medije tada rado govorio o svojoj devojci:

- Kad je Anđela prvi put došla da me poseti, nastala je prava panika. Ceo zatvor se digao na noge, uprava je trčala da je upozna - rekao je Kiki, koji je Anđelu opisivao kao „emotivnu, patrijarhalnu devojku“, a iz milošte ju je zvao mali Arkan.

Njihova ljubav ubrzo je pukla, a Kristijan je nastavio svoj život i uživao u slobodi.

Suzana Milojković

Sa dizajnerkom Suzanom Milojković venčao se u paviljonu zatvora Zabela 2006. Nakon dve godine stigla je vest da je Suzana u drugom stanju.

- Ako bude sin, zvaće se Nikola po Svetom Nikoli, koji me je više puta spasao sigurne smrti. Ako bude ćerka, daćemo joj ime Sparta, kao simbol snage, ponosa i izdržljivosti - izjavio je tada Kristijan za Kurir.

Foto: Privatna Arhiva

Ali kada je Suzana izgubila bebu, upali su u bračne probleme i ubrzo okončali odnos. Zahtev za razvod braka podnela je Suzana, koja je prodala Kristijanov stan na Konjarniku, a kasnije i blindirani auto, nakit i sve dragocenosti.

Ivana Veljković

Žena koja je ostavila poseban trag u njegovom životu jeste Ivana, koja ga je takođe čekala da izađe iz zatvora. Godinama je bila zaljubljena u njega i slala mu pisma dok je bio na robiji, a kada je izašao venčali su se u crkvi.

Golubović je jednom prilkom, nakon venčanja govorio o svečanom činu i nije krio ljubav prema Ivani.

1/7 Vidi galeriju Kristijan Golubović i bivša supruga Ivana Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić, Nikola Anđić

- Sa Ivanom sam venčan u crkvi jednom i zauvek! I za sto godina ću o njoj misliti da je najposebnija osoba u mom životu! Da bismo se crkveno razveli, treba patrijarh lično da nas rastavi, a ja na to nikada ne bih pristao - rekao je on za medije jednom prilikom.

Ubrzo su dobili ćerkicu Veru koja im je ulepšala život i postala centar sveta.

Krah ljubavi

Sreća je trajala dok Kristijan nije ušao u Zadrugu 4, tačnije dok se u Belu kuću nije uselila Kristina Spalević sa kojom je javno prevario Ivanu. Sa Spalevićevom je uplovio u romansu i nakon rijalitija započeo zajednički život. Supruga Ivana nije lako podnela rastanak od Kristijana, te su nastale turbulencije u odnosu. Nešto kasnije strasti su se smirile.

Kristijan je nedavno nakon izlaska sa Farme 8 otkrio u kakvom je odnosu sa bivšom suprugom Ivanom Veljković, sa kojom ima ćerku Veru.

- Upravo mi je pisala, predlažem da dođu u Beograd, da provedu ovde dan-dva, da malu vodim u tržni centar da joj kupim nešto, da odemo do pozorišta, bioskopa... Da vidi Beograd, da je častim novca za letovanje, da uživa. Zaslužila je, dobra je učenica, pohvaljena od direktora, prima nagrade... Zaista mi je mala Vera veliki ponos. Bivša supruga je jako fina žena iz dobre porodice, nikada nije prešla granicu umesnog ponašanja. Posvetila se skroz mojoj ćerki Veri, to je sve. Nemam nikakve reči sem reči hvale za ta dva bića - rekao je Kristijan za Pink.rs, pa obelodanio prirodu odnosa svoje bivše žene i Kristine.

Kristina Spalević

Kristina Spalević postala je poznata široj javnosti kada je ušla u rijaliti Zadruga 4. Odmah na ulasku u Belu kuću upoznala je prvo Kristijana Golubovića ne sluteći da će joj taj susret promeniti sudbinu.

Kristijan ju je kao pravi džentlmen sačekao kada je izašla iz automobila i poneo joj kofere. Kristina se predstavila kao pevačica koja je došla da promoviše lik i delo, a Golubović je u to vreme bio srećno oženjen čovek koga kod kuće čeka supruga Ivana sa ćerkicom Verom.

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević i Kristijan Golubović Foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Boba Nikolić, Printscreen

Nakon javne prevare uplovili su u odnos, a iz ljubavi su dobili dvoje dece.

Nedavno su zaivek stavili tačku na odnos kome su već nedavno dali drugu šansu, ali sve se završilo i to zabranom prilaska.

"Ako mi se nešto desi..."

Kristina Spalević na svom Instagram profilu objavila je snimak u kojem tvrdi da prima pretnje i da je bivšeg partnera Kristijana Golubovića prijavila policiji. U novom snimku navela je da se boji za svoj život.

Kristina ističe da poseduje sve potrebne dokaze i da ih je predala policiji.

- Meni je rečeno da ja ne mogu da budem zaštićena, da unajmim privatno obezbeđenje. Zato sam i vagala da li da prijavim ili ne prijavim, prijavila sam sa sve dokazima. On je mene vređao pred policijom kad su došli da ga udalje iz stana. Nemam kome ja šta da dokazujem, moji dokazi su tamo gde treba da budu. Ja vam samo kažem, bilo šta da mi se desi da znate od koga je - rekla je Kristina.

U žiži javnosti zbog nasilja

Uznemirujuće fotografije pretučene Nade Pucarević i teška ispovest u kojoj ona tvrdi da ju je Kristijan Golubović brutalno fizički napao u dvorištu kuće u kojoj je nekada živela Stela Savić šokirali su domaću javnost.

Nakon što nam je Nada u razgovoru ispričala da je sa sinom Filipom zbog njihove bezbednosti morala da napusti deo kuće na Zvezdari u kojoj su godinama živeli, ali i da se Golubović odmah nakon toga bespravno uselio i u njen deo, naša ekipa posetila je lice mesta.

Uplašena žena nedavno nam je ispričala da li je i kada videla bivšeg rijaliti učesnika nakon što ju je on fizički napao.

- Kad smo izašli iz bolnice, dečko koga je Kristijan prvo izudarao i njegova trudna supruga su nas odveli kod njih kući. Tu smo moj sin Filip i ja prespavali jednu noć. Sutradan mi je Filip rekao da će otići do kuće na Zvezdari da uzme nekoliko stvari jer smo izašli bukvalno bez ičega. Čim je otišao tamo, on je dosta popio. Zvala sam ga da ga pitam gde ćemo i šta ćemo. Međutim, sin se odjednom promenio u svom ponašanju prema meni. Kristijan je posle toga izbacio i neki snimak na Tiktoku. Sve je uradio smišljeno, jer je ceo komšiluk znao i video da me je pretukao, a on je iskoristio to što je Filip popio i snimio ga je dok su njih dvoje kao u društvu. Moj sin nikad nije bio prijatelj s Kristijanom. Bili su poznanici jer smo živeli prag do praga. Kakav bi to prijatelj podigao ruku na svog druga ili njegovu majku - zapitala se Nada, pa nastavila:

1/5 Vidi galeriju Uvek u žiži interesovanja Foto: Zorana Jevtić, Aleksandar Jovanović

- Filipu je posle nekoliko dana bio rođendan. Nisam smela da idem tamo u tu kuću. Kupila sam neki roštilj i zamolila komšije da mu to odnesu. Nije jeo ni pio danima, rekli su mi da bukvalno ne ustaje iz kreveta. Pozvao me je posle nekoliko dana usred noći. Samo mi je rekao: "Majko, molim te, dođi." Ja mu kažem da ne smem, a on mi na to kaže: "Ljubim te, dođi, ja ću ti umreti." Odmah sam krenula tamo, pa šta bude, nek bude. Ja imam samo Filipa, za njega živim. Mi smo izgubili celu porodicu u poslednjih nekoliko godina. Ušla sam unutra, Kristijan nije bio tada kod kuće. Filip bukvalno nije mogao da stoji. Zvala sam Hitnu pomoć. U tom je došao i Kristijan, Filip mu je rekao da dolazi Hitna. I on je tada došao na vrata da nam kao pomogne. Ja sam mu okrenula leđa i obratila sam se doktorki, rekla je da će nam pomoći. Ona je sve shvatila o čemu se radi. Uzela sam Filipove tri-četiri stvari, dokumente, lične karte, zdravstvene knjižice i izašli smo iz kuće. Filip je zadržan u bolnici, bio je baš loše. Ja sam otišla kod naših prijatelja. To je bio poslednji put da sam bila u toj kući. Nakon što je Filip izašao iz bolnice mi se nikada više nismo tamo vratili - rekla nam je nedavno Nada.