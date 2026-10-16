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Miloš Bojanić, po svemu sudeći, ne ume dugo da sedi skrštenih ruku! Iako je tokom višedecenijske karijere stekao status muzičke zvezde, pevač ne dozvoljava da ga popularnost odvoji od stvari koje ga najviše ispunjavaju. Kad se vrati u svoje rodno mesto Ruhotina u Bosni, gde ima svoj mir i kutak daleko od estradne vreve, ne razmišlja o tome kako da se odmara, već odmah pronalazi novi posao kako bi dodatno ulepšao svoj dom.

Supruga mu pomaže

Miloš je ovih dana posebno posvećen uređenju kuće i dvorišta, a planovi koje ima za svoje imanje pokazuju da ništa ne želi da prepusti slučaju. On želi da svaki deo njegovog imanja ima svoju priču. Upravo zbog toga pažljivo osmišljava svaki detalj, a posebnu pažnju posvećuje zelenilu i cveću, koje prostoru daju toplinu i živost. Dok bi mnogi na njegovom mestu angažovali druge da obave sve poslove, Bojanić uživa da bude deo čitavog procesa. Za njega, čini se, nema lepšeg osećaja od toga da svojim rukama nešto napravi, popravi ili unapredi. Pevač je navikao da godinama radi, nastupa i stvara na sceni, a sada istu energiju usmerava na svoj dom. Umesto mikrofona, u rukama su mu alati za poslove oko kuće, planiranje i sređivanje dvorišta, a svaki novi detalj donosi mu dodatno zadovoljstvo. On je dozidao novi deo kuće, u kojem će uskoro da uživa. U prilog tome svedoče fotografije koje nam je dostavio. Na njima se vidi kako okopava dvorište ispred porodičnog doma, i to u radničkom odelu.

Sve može sam

1/7 Vidi galeriju Pevač je vredan i radan Foto: Kurir



Ipak, u ovoj priči nije sam. Uz njega je sve vreme supruga Branka, koja mu pruža podršku i aktivno učestvuje u osmišljavanju izgleda njihove oaze. Ako je Miloš zadužen za to da se planovi pretvore u stvarnost, Branka je tu da nadgleda radove, predlaže nova rešenja i skrene pažnju na svaki detalj koji bi mogao da se uradi još bolje. Njih dvoje funkcionišu kao pravi mali tim, a njihova saradnja pokazuje koliko je važno kada supružnici imaju zajedničke planove i kada jedno drugo razumeju. Branka zna šta se njenom suprugu dopada, pa mu predloge iznosi na način koji mu prija, bez nepotrebnih rasprava i tenzije. Umesto da mu stoji nad glavom i naređuje, ona mu sugeriše, daje ideje i pomaže mu da sve izgleda baš onako kako su zajedno zamislili.

Kolekcionar oldtajmera

- Uživam dok stvaram i radim. Malo preuređujemo dvorište i pravimo jednu lepu priču. Vi znate da sam ja čovek iz naroda i da najviše volim da radim i stvaram. Muzika jeste moja najveća ljubav, ali valja nešto uraditi i oko kuće. To je neprocenjivo - rekao je Miloš kroz osmeh.

Bojanić u Sremskoj Kamenici poseduje luksuznu kuću, koja po izgledu podseća na dvorac, a koju izdaje već duže vreme. Takođe ima i kuću izgrađenu od kamena i stakla, procenjenu na oko milion i po evra, a nalazi se na primorju u Crnoj Gori.

Miloš inače ima neobičan hobi, pa tako ima kolekciju oldtajmera u svojoj garaži.