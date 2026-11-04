Nova devojka

"Uvek mi se dopadne uvrnuti tip muškarca"

- Mislim da svi mi kada nam se neko dopada imamo dostojanstvo. Kada smo slabi na nekog, generalno se blamiramo svi. Ne znam, krivi smo svi podjednako. Sad znam šta mogu da očekujem, ali otprilike znam šta mogu da očekujem, kao npr. da ode kod Biljane, ali oni neko vreme nisu imali taj prisniji odnos. Mi se družimo, ćaskamo. Možda i ja imam neki problem jer mi je tip uvrnut, uvek mi se dopadne neki uvrnut tip muškarca, to je činjenica - rekla je Laura.