FILIP ĐUKIĆ PRIVEO NOVU DEVOJKU Učesnik Elite nastavlja svoju utorak tradiciju, Laura završila u suzama (VIDEO)
- Filip Đukić je ovog utorka privukao novu učesnicu Emiliju Rauški, umesto Laure Prgomet, sa kojom je ranije bio blizak.
- Đukić i Rauški razmenjivali su nežnosti, dok je Laura završila u suzama zbog njegovog novog izbora.
Filip Đukić nedejama unazad gotovo svakog utorka podlegne šarmu Laure Prgomet, ali ovoga puta ona nije bila njegov glavni izbor.
Učesnik Elite je važio za kralja utorka koji na svakoj žurci bude sa drugom devojkom, a sada je sve iznenadio.
Nova devojka
Ovoga puta priveo je novu učesnicu a Prgomet je završila u suzama.
Đukić je razmenjivao nežnosti sa Emilijom Rauški, te su se umalo prepustili čarima vrele akciije.
"Uvek mi se dopadne uvrnuti tip muškarca"
Laura je nedavno govorila o odnosu sa Đukićem i priznala da su joj emocije prema njemu nikad jače.
- Mislim da svi mi kada nam se neko dopada imamo dostojanstvo. Kada smo slabi na nekog, generalno se blamiramo svi. Ne znam, krivi smo svi podjednako. Sad znam šta mogu da očekujem, ali otprilike znam šta mogu da očekujem, kao npr. da ode kod Biljane, ali oni neko vreme nisu imali taj prisniji odnos. Mi se družimo, ćaskamo. Možda i ja imam neki problem jer mi je tip uvrnut, uvek mi se dopadne neki uvrnut tip muškarca, to je činjenica - rekla je Laura.