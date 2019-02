LUNA NIJE KUCA: Gagi Đogani oštro iskritikovao Marka, evo kako je reagovao kad se pomirio s njegovom ćerkom

Luna Đogani i Marko Miljković odlučili su da svojoj vezi daju drugu šansu, a sve što se među njima dešavalo prethodnih dana pomno je pratio blogerkin otac Gagi Đogani.

Gagi priznaje da mu nije bilo lako da gleda Markovu i Luninu svađu.

- Nije mi se dopao njegov nastup za stolom. Definitivno mu to ne treba. Šta god da je uradila nije smeo onako da se ponaša. Lepo mu je to Luna rekla. To se ne radi tako ako ti je stalo do neke osobe. Da li je Luna kriva ili ne, to nije smeo sebi da dozvoli. Da joj kaže "dođi za pet minuta, sad imaš četiri minuta". Pa nije ona kuca. I onda joj je na kraju rekao: "Mogu da budem još gori". Šta to znači? Poneo se bezveze prema njoj. Ne ide kocka i alkohol. Ko mu je kriv? - rekao je Gagi dan pre pomirenja.

- Jeste. Ali ovo već polako daje znak da u suštini čovek pokazuje svoje pravo lice. Ne kažem da je moja Luna savšrena, ali njegovo ponašanje ne ide. Da mu nije svejedno negde je i pokazao. Ali ako si pogrešio izvini se, muški je. Nemoj da se kockaš, nemoj da piješ kao što je i Luni rečeno. Zna se šta je alkohol. Da je bio trezan ne bi je uslovljavao. Znamo dobro kako se ponašaju kada su trezni. Izbaci piće, kocku i posveti se svojoj vezi. Nemoj da vređaš, da budeš bezobrazan. Ako je Luna takva kakva jeste, ti si iskusniji. Podržaćemo Lunu, ali njeno ponižavanje nikada nećemo odobriti - kaže Gagi.

Nakon što je video da su se njegova ćerka i Marko pomirili i rešili nesuglasice, Gagi je svoje oduševljenje time iskazao na društvenim mrežama.

"Greške su tu da se prave i isprave", poručio je Gagi uz fotografiju na kojoj se Luna i Marko grle.

