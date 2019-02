GAGI ĐOGANI ŠOKIRAN KAKO SE DI-DŽEJ PONAŠA: Marko se kocka i pije, pa se ljuti na Lunu!

Luna Đogani i Marko Miljković stavili su tačku na svoju dvonedeljnu vezu.

Nakon svađe koja je izbila pre dve noći, kada je Miljković blogerku najstrašnije izvređao poručivši joj da je majmunica i da puši ku*ac, Lunin otac Gagi Đogani ostao je u šoku.

Poznati denser smatra da oni, ukoliko se ovako nešto ponovi, nemaju šta da traže više zajedno, a pronašao je i razlog Markovog nedžentlmenskog ponašanja.

- Jasno mi je da se sve desilo zbog kocke i alkohola. Ne znam da li se Marko kocka napolju, ali to što je izgubio novac sigurno je uticalo na njegovo ponašanje prema Luni, ali i alkohol. On je malo nezgodan kad popije i dobro je što se izvinio Luni. Ako bi se ovakve situacije nastavile, ne bi trebalo da se pomire, po mom mišljenju. On se dosad dobro pokazao, ali definitivno se s devojkom tako ne razgovara - ogorčeno je poručio Gagi i priznao da mu nije lako da gleda ovakve scene.

- Kad gledam takve momente u kojima je Luna, budem pod tenzijom. S njene strane je sve bilo OK u noći kad su se posvađali, dobro je odreagovala, ali sve to s Markove strane je bilo nepotrebno - kategoričan je Đogani.

