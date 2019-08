VELIKI INTERVJU LUNE ĐOGANI! Ne bi mi bio problem da pevam sa Kijom i Slobom! Ja sam PROFESIONALAC! (FOTO)

Luna Đogani krenula je stopama svojih roditelja Anabele Atijas i Gagija Đoganija i počela da se bavi muzikom. Pobednica "Zadruge 2" pre nekoliko dana snimila je u centru Beograda spot za svoj prvi sing "Deveti krug pakla", čime je i zvanično otpočela karijeru.

Iako se dugo pronalazila i tražila, Luna je konačno shvatila da je muzika ono čime želi da se bavi.

U intervjuu za Stars, Đoganijeva je otkrila detalje o svojoj ljubavnoj vezi sa Markom Miljkovićem, o poslovnim planovima, ali i o temi koja je i dalje zanimljiva - bivšem dečku Slobi Radanoviću i njegovoj nekadašnjoj supruzi Kiji Kockar.

Prva pesma je gotova, snimila si i spot. Kako ti se na početku sve to čini?



"Presrećna sam. Videla sam neke kadrove i izgledam svetski. Mislim da sam rođena za ovaj posao i da ću biti popularna. Jedva čekam da publika čuje pesmu i da komentar."

foto: Sonja Spasić

Odrasla si uz roditelje koji se bave muzikom. Kako ti se dosad nije javila želja da budeš pevačica?



"Nisam bila dovoljno zrela. Lutala sam, tražila sebe u raznim sferama i modi, ali odustala sam. Pronašla sam ono što me čini srećnom, što me ispunjava. To je muzika i tu ću se zadržati."

Kakav si stav o ovom poslu imala dok si gledala oca i majku?



"Bilo mi je preteško i nisam mogla sebe da zamislim u tome. Ne mislim samo o novinskim natpisima već i o količini posla. Treba se posvetiti tome sto odsto. Ali, evo, ja ću pokušati, daću sve od sebe, pa kako bude, biće."

Ovo ti je prva pesma, a čuli smo da snimaš i duet sa cimerom iz "Zadruge" Savom Perovićem?



"Sledeća pesma je isto singl. Snimiću spot kada se vratim sa odmora. A posle ide duet sa Savom Perovićem. To će biti odlična pesma."

foto: Sonja Spasić

Kako reaguješ na prozivke da ti je Ivana Peters otpevala pesmu?



"Ivana i Antonija Gligovska su mi prateći vokali u obe numere, ne pevaju cele pesme. Za pametne koji pričaju tračeve, ako ne znaju, da ih uputim da u pesmi postoje i prateći vokali. Ja sam ta koja peva, to se čuje jasno i glasno. Uostalom, kome ja da se pravdam? I da čuju da sam ja, oni će da kažu da peva moja baba Jadranka. Tako da neka bude da peva Jadranka."

Dosta stvari sada pišu o tebi, eto, na primer, da stan koji je Anabela kupila dok si bila u "Zadruzi" nije tvoj.

"Ne dotiče me to. Ne čitam te stvari uopšte."

Stvarno si oguglala na tekstove sa negativnim kontekstom?



"Naravno. Jača sam nego ikada i niko ne može da mi skine osmeh s lica."

Kako je biti Anabelina ćerka?



"Prelepo je. Ona je dobra majka, posvećena. Ona me je dovela dovde, da sedim ovde ponosna, srećna i zadovoljna. Da sam birala majku, ne bih mogla bolju da odaberem."

foto: Printscreen/Instagram

To znači da ti je psihijatar pomogao?



"Pomogla sam ja sama sebi. Pomogao mi je i on, ali najviše sam sama. Nisam odustala, došla sam da se borim opet na istom mestu drugi put. I uspela sam i pobedila sam. I sama sebe i druge ljude i sve ljude koji me ne vole. Ti koji me ne vole su me i doveli do ovog mesta, tako da - hvala im."

Da li si prestala da piješ antidepresive?

"Prestala sam da pijem lekove i ponosna sam što sam to uspela. Jednostavno, smatram da sam sebi najveći prijatelj i niko ne može da mi pomogne osim samoj sebi. Nije mi bilo teško da se skinem sa lekova, jer sam se super osećala. Imam ljubav pored sebe, ispunjena sam. Volim i vole me i imam razloga da budem srećna, tako da mi to ne treba više."

Da li bi opet ušla u rijaliti?

"Nikada, nikada, nikada. Ne znam šta mora da se desi da opet uđem tamo. Stvarno sam preumorna od svega toga."

Kako bi reagovala da ti menadžer kaže da treba da nastupaš sa bivšim dečkom Slobom Radanovićem?

"Ne bih reagovala. Znate kako, kada je neko ravnodušan, nema emocija, onda ništa nije problem. Iznela bih to kao profesionalac i rado nastupala sa njim. Posao je posao. Sto odsto. On je meni kao svaka druga osoba u životu. Jednostavno, ne osećam ništa. Nikakve emocije."

Misliš da bi tvom dečku Marku smetalo da nastupaš sa Slobom?

"On je siguran momak. Siguran je u sebe i u mene, u našu ljubav, i ne bi mi pravio problem. On je baš onako, jedan muškarac kakvog devojka može da poželi. Ne pravi mi scene, nije ljubomoran, baš smo opušteni i uživamo. Nema mesta sujeti, nekim glupostima. On mi je najveća podrška, pored roditelja."

foto: Damir Dervišagić

Kako bi reagovala da treba da nastupaš sa Kijom Kockar?



"Ni sa njom ne bih imala problem da pevam. Ja sam profesionalac, verujem da su i oni i da im to ne bi bio problem. To bi bila atrakcija da ona i ja pevamo zajedno."

Ko bolje peva, ti ili Kija?

"E sad, ne mogu ja to da pričam (smeh). To mora neko drugi da kaže. Kija jeste talentovana, ima super glas, super se ponaša na sceni, u spotovima. Mislim da je dogurala dotle samo zbog sebe. Nebitno je i da li je talentovana, eto, uspela je. I ja joj na tome čestitam."

foto: Sonja Spasić

Da li ste ti i Marko pričali posle izlaska iz "Zadruge" o bivšim ljubavima? O Slobi, na primer?



"Ne. Marko ne voli da priča o bivšim vezama. To baš pokušava da izbegne. Ja sam čak pokušala nekoliko puta da pričamo o tome, da ga pitam o bivšim devojkama, ali neće da kaže. Mislim da je tako i najbolje."

Ali ti ne kriješ. U rijalitiju si o svemu opušteno pričala.

"Da. Ja volim da opušteno pričam na tu temu, meni je to super. Nemam problem da pričam o bivšim momcima, transparentno govorim o tome. Ali on nije taj tip i ja ga razumem i poštujem to."

Porede te i sa Anastasijom Ražnatović. Da li ti to prija?

"Prija mi, naravno. Ali nas dve ne možemo da se poredimo. Prvo, svaka ima svoj fazon. Ona ima nenormalan vokal, stvorena je da peva. Ja sam neki drugi stil. Nema tu veze sa vezom."

foto: Marina Lopičić

S kim bi volela da snimiš duet?



"Sa Jelenom Karleušom. Ona je top. Slušam je odmalena. Ona je jedinstvena, posebna. Obožavam je jer se izdvaja od svih izvođača. Nekako je u mom stilu, bezobrazna, arogantna, drska. Svetski izgleda i najviše bih volela da snimim duet s njom."

foto: Promo

Kurir.rs/Jelena Stuparušić/Foto: Sonja Spasić

Kurir