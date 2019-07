LUNA PROGOVORILA O MARKOVOJ AFERI, ANASTASIJI RAŽNATOVIĆ I VELIKOM MUČENJU ANABELE I GAGIJA! A onda joj je dečko prekinuo intervju! Nastao ŠOU! (KURIR TV)

Luna Đogani priznala je da je kao mala sanjala o pevačkoj karijeri, Kako je navela, tata Gagi često bi je snimao, a ona bi pevala i igrala po kući. Međutim, kada je malo odrasla, odrekla se tog sna. Sve do sada, kada je ipak rešila da pokuša. Pobednica "Zadruge 2" čak je i snimila spot za "Deveti krug pakla" i - nada se najboljem.

"Kada sam bila mala, 6, 7, 8 godina, tata me je stalno snimao, večito sam volela da držim neki dezadorans u rukama i da pevam po kući, da igram. Volela sam Britni Spirs mnogo, ona mi je bila idol. Imala sam sve njene koncerte, skidala sam sve njene koreografije, pesme, kostime... ali, onda kada sam malo porasla bila sam u fazonu da to nije za mene. To je ozbiljan posao. Ja sam pratila koliko su se moji roditelji mučili, stvarno, to nije lak posao. Ali, evo, desilo se i to da ja ipak pokušavam, krećem ka tome. Videćemo kako će biti sve", izjavila je Luna, kojoj su roditelji ogromna podrška.

foto: Printscreen Kurir TV

"Mama i konstantno piše (sa odmora). Budi ona moja Lunči, gore glavu, osmeh na lice, ti si moja zvezda, ti ovo, ti ono. Tata je došao da bude tu uz mene. Isto tako mi i on govori, tako da..." nasmejala se uzbuđena Đoganijeva.

"Jako sam uzbuđena. Imam ogromnu tremu! Verujte mi da sam mnogo i nervozna, pozitivno sve, ali... ipak je ovo moj prvenac. Normalno je da sam malo i uplašena i da imam tremu. Mislim da će biti sve kako treba", zaključila je ona.

Za "Deveti krig pakla" odabrala je seksepilnu odevnu kombinaciju, o kakvoj je do sada sam omaštala.

foto: Printscreen Kurir TV

"Ovo je svetska moda, ja sam htela tako da izgledam. Dečko je video već ovo i on je rekao samo - kakva si bomba. On je profi, nema to kod njega, njemu ništa ne smeta", zadovoljno je rekla Đoganijeva, koja sebe ni sa kim ne upoređuje, pa ni sa Anastasijom, uprkos raznim navodima.

"Ne razmišljam u tom smeru. Svaka za sebe. Ja Anastasiju stvarno poštujem i podržavam to što radi. Svaka joj čast. Ja sam druga priča", ispričala je Luna, koja i te kako planira da izvodi pesme mlade Ražnatovićeve na svojim budućim nastupima.

foto: Printscreen Kurir TV

Na samom kraju, Marko Miljković prekinuo je intervju svoje devojke i obkjasnio da ona mora da se vrati svojim poslovnim obavezama. Par je počeo da se smeje, pa sa istim tim osmehom i demantovao priče o Miljkovićevoj izvesnoj bivšoj koja se nedavno obratila javnosti.

foto: Printscreen Kurir TV

"Nek je živa i zdrava. To su sve laži", rekla je Luna, pa otišla sa Markom.

Kurir.rs/J.S/Foto: Printscreen Kurir TV

