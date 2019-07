HTEO JE DA ME OŽENI, ALI JE LUNA SVE UNIŠTILA! ODROBIJAĆU JE: Marko PREVARIO Đoganijevu, njegova LJUBAVNICA iznela sve detalje!

Marko Miljković i Luna Đogani pomirili su se posle rijalitija, ali je sada isplivala na videlo Markova afera.

Naime, izvesna Katarina S. iz Novog Sada tvrdi da je bila u vezi sa Miljkovićem pre njegovog ulaska u rijaliti, a da joj je on obećao da će oni ponovo biti zajedno.

"Marka poznajem dve godine, a prošlog leta buknula je naša ljubav. Rekao mi je da ide u "Zadrugu" i ja sam znala da će tamo naći neku devojku jer on ne može da bude sam. Nisam prestajala da ga volim ni kada je bio sa Lunom, a najsrećnija sam bila kada su raskinuli", ispričala je ona i dodala:

"Pozvala sam ga kada je izašao, videli smo se jedne noći u kafiću na Novom Beogradu i tada mi je rekao da i on mene voli. Poljubili smo se na parkingu jer je on žurio, a onda je odjednom prestao da se javlja i blokirao me je na svim društvenim mrežama. On je meni pričao kako bi voleo da mu rodim bebu i da jedva čeka da se oženi. Luna je sve uništila. Bila bih spremna da ih odrobijam kada bi ih srela na ulici", ispričala je Katarina, Markova bivša.

