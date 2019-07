MARKO MILJKOVIĆ SIPAO JE LONAC TOPLE VODE U BAZEN NE BI LI GA ZAGREJAO! A kad je pao pred milionima u ZG, to ste zaboravili? ISPLIVAO SNIMAK! (VIDEO)

Marko Miljković zajedno sa nekadašnjom devojkom iz rijalitija, Enom Popov, svojevremeno je vodio "Zvezde Granda". Međutim, mnogi su zaboravili da je pred milionskim auditorijumom doživeo veliki peh, a u isto vreme bio na ivici da se ozbiljno povredi.

Naime, Marko se usred jedne najave zateturao pa pao sa bine, a devojke iz prvog reda u publici od straha su poletele za njim, ne bi li mu iole ublažile pad. Na veliko iznenađenje mnogih, di-džej iz Brusa poput mačke uspeo je da se dočeka na noge, a tik iza njega devojke su skočivši sa stolica završile na podu.

foto: Youtube screenshot

"U, je*ote", bil oje sve što je uspeo da izgovori kada je shjvatio šta se dogodilo, dok su mnogi u sekundi pretrnuli jer je mogao, što se kaže, "da se prospe koliko je visok".

Nakon ovog pada Marka u javnosti dugo nije bilo. Prvi put posle ove nezgode pojavio se u "Zadruzi 1".

Bivšeg zadrugara mnogi su, pak, godinama podsećali na drugi hit detalj iz njegove karijere.

U pitanju je lonac tople vode, kojim je želeo da zagreje bazen u Velikom Bratu. Za to ga je međutim, pre svih još tada "prozvao" niko drugi do Mikija Đuričića, koji je tada istakao da svojih osam razreda nikada ne bi menjao za srednje školecimera iz svoje, tada, trenutne okoline. Njemu nikako nije bilo jasno kako je Marko uopšte mislio da bi tako nešto moglo da mu pođe od ruke.

"Džaba mu izgled i sve, jer ako je to njegova sopstvena ideja, dečko je glup kao ku*ac, ne kao jedan, kao dva ku*ca! Zamislite lonac u koji stane, pet šest litara vode, proključa voda i ti to sipaš u 'ladan bazen koji ima 800 litara vode, ma više, 1.200 litara… I sada mi sipamo lonac sa pet litara tople vode, da ugrejemo bazen od 1.200 litara, pa to je ljudi van svake pameti", pričao je tada Miki.

Još veći haos nastao je onda kada je Đuričić malo kasnije Miljkovića pitao da li je stvarno mislio da bazen može da ugreje sa loncem tople vode, a Marko mu odgovorio:

"Naravno. Sto posto!"

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir