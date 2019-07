NE MOGU DA DOĐEM, NE DA MI MARKO?! Di-džej iz Brusa počeo da ucenjuje Lunu: Rekao joj je da smo mi SMEĆE i da nismo pogodni za njenu reputaciju! DRAMA!

Marko Miljković navodno je "preuzeo na sebe" i Lunin privatan život, te je oštro sqavetuje i s kim da provodi vreme kada nije sa njim. On je čak, kako se navodi, počeo da preti raskidom i ucenjuje Đoganijevu kada je saznao da je poželela da poseti zadrugare koji trenutno borave na crnogorskom primorju. Druženje od nekoliko dana, po svemu sudeći, neće se dogoditi jer "oni Lune nisu dostojni i takav joj marketing nije potreban."

"Luna je obećala bivšim zadrugarima da će skoknuti do Crne Gore na nekoliko dana, te da će moći da se vidi sa Minom, Borom, Banetom, Draganom i Oljom koji su trenutno tamo, ali joj je Marko zabranio", ispričao je navodno jedan od zadrugara sa kojim se Đoganijeva dogovarala.

Kako je istakao, Miljković joj je stavio do znanja da oni nisu njeno društvo, te da treba da ih se kloni, inače će je ostaviti.

"On nju konstantno ucenjuje raskidima, šta god da mu ne odgovara u njenom ponašanju on želi da promeni, preti joj da će je ostaviti. Onda ona radi sve što on poželi da bi ga zadržala. Iako je ona želela da dođe u Budvu i provede nekoliko dana sa nama, on joj je zabranio, jer smo mi 'smeće' i nismo pogodni za njenu reputaciju."

Takođe, budući da je većina medija na Crnogorskom primorju, odakle svakodnevno izveštavaju, Marko smatra da bi za Lunu bilo loše kada bi je paparaci uslikali sa bivšim cimerima jer je "nisu dostojni", te da joj takav marketing nije potreban.

