RAT BRAĆE DRAGOJEVIĆ! DAVID OTKRIVA S KOJIM PEVAČEM DALILA VARA DEJANA! Mrzi snajku do srži i sve je isplanirana OSVETA

David Dragojević mesecima se pritajio medijski otkako je počela treća sezona "Zadruga", međutim, odlučio je da se vrati u igru.

David sad navodno ulazi u "Zadrugu 3" sa Anom Korać da uništi snajku Dalilu Dragojević i svome bratu Dejanu priloži dokaze da ga je varala s poznatim pevačem.

foto: Printscreen

Naime, kontroverzni par uveliko kuje plan kako da uđe na imanje i do koske ogoli starletu iz Tuzle. Oni su prikupili dokaze daje Dalila varala Dejana sa popularnim estradnim pevačem i sada su konačno spremni da sve obelodane pred auditorijumom.

David i Ana se uveliko spremaju za ulazak u "Zadrugu" jer im je ponestalo para. Naime, prohtevi njegove lepše polovine su abnormalni i već su uspeli da potroše sve pare koje su zaradili u prethodnoj sezoni.

Pored toga, on planira da pokrene svoj biznis kako bi se konačno rešio obilaženja rijaliti programa. Kada su on i Ana čuli da će njegov brat Dejan i snajka Dalila biti deo "Zadruge 3", ciljano su se pomirili sa njima jer su znali daje to dobar marketinški potez. David je znao da će biti opasan pogodak da nakon toga on i Ana uđu pred kamere da raskrinkaju Dalilu, koju oboje mrze iz dna duše.

foto: Printscreen Google Maps, Sonja Spasić

"Njemu je majka Biljana napunila glavu protiv snajke jer je i ona mrzi i ne može očima da je gleda. Ubedila je Davida da je on ostao bez brata zbog nje, a ona bez sina. Da im je raskućila kuću. David za sve krivi Dalilu i planira da joj se osveti na najgori mogući način", kaže izvor.

Ulje na vatru dolila je Dalila koja je tokom emisije "Pitanja novinara" istakla da joj odnos Jelene Pešić i Filipa Dukića liči na početak ljubavne veze Ane Korać i Davida Dragojevića.

"David je jedva dočekao snajkinu grešku i pogrešan potez, pa da započne sa ostvarivanjem svog paklenog plana. On ima dokaze da je Dalila varala njegovog brata Dejana sa pevačem koji je veoma poznat u estradnim krugovima, prikupio je sve potrebno i sada je spreman kao zapeta puška da uđe i sve joj saspe u lice. On je toliko mrzi da se neće smiriti dok je ne vidi sl mljenu i uništenu, kako plače i moli da se smiluje nad njom. On veruje da će tako Dejan progledati i uvideti kakvo đubre od žene ima pored sebe, te da će se vratiti kod svoje majke Biljane, koja je sada sama u Veterniku. Njegovi dokazi su čvrsti i realni, uspeo je da nađe i pevača koji se seksao s njom, dobio je njihove poruke, kao i zajedničke fotke.

foto: Damir Dervišagić

"Imam sve dokaze, koje ću crno na belo da pokažem u rijalitiju. Kada uđem, to će biti njen kraj", rekao je David prijateljima. Ovo je čuvao kao keca u rukavu, imao je sve te dokaze i onda kada se navodno pomirio s njom i bratom. Jedva čeka da ude u "Zadrugu" i da Dalili kaže kako je uništena", završava izvor blizak Dragojevićima.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Republika/Foto Damir Dervišagić/Sonja Spasić

Kurir