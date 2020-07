KAKO JE IVA GRGURIĆ POBEDILA ĐOGANIJEVE?! Uplela Sašu Popovića, političare, a JEZIVI detalji o zarobljeništvu su KLJUČNI

Iva Grgurić je pobednica Zadruge 3, što je bilo veliko iznenađenje, a Hrvatica je za deset meseci izgleda stekla fanove iako nije ni pevačica, mada to želi da postane, ni glumica, ni sportista.

Čime je ona osvojila publiku i naterala ih da glasaju za nju?

Po ulasku u “Zadrugu” Iva je, tokom predstavljanja, izjavila da “nema konkurenciju”, da je izuzetno komunikativna i druželjubiva, te da u rijaliti ulazi kako bi “podigla prašinu”. Tom prilikom je istakla da joj je hobi jahanje i da voli da bude u centru pažnje. Svoje učešće u rijalitiju smatra “prečicom za blistavu i kvalitetnu budućnost”.

Na početku rijalitija pokazivala je interesovanje za Vladimira Tomovića, ali se ubrzo obrela u zagrljaju Stefana Karića. Javnost je brujala o noći koju su, nakon jedne žurke, proveli ispod pokrivača u vreloj akciji nakon čega je ona ustala, skinula jorgan i oboje obrisala vlažnim maramicama. Ispostaviće se kasnije, da je veza sa Karićem bila promašaj. Nakon što mu je jedne prilike udarila na muškost kada je rekla da nisu mogli da budu intimni, jer on nije mogao da postigne erekciju, on joj je odbrusio:

- Bilo je intimnog odnosa.

Salve uvreda, prljavog veša i napada okarakterisali su odnos njih dvoje do kraja rijalitija.

Iva se ubrzo smuvala sa Filipom Đukićem pa je javnost fokus prebacila na taj odnos, pun turbulencija ali koji je opstao do kraja.Iva je u rijalitiju otkrila i da je od kuće otišla kada joj je bilo 19 godina. Prvo se zaposlila na jednoj farmi gde je decu sa posebnim potrebama podučavala jahanju. Tada joj je iskrsla prilika da se sezonski zaposli na moru, pa je napustila taj posao i otputovala na Jadran. Međutim, posao nije dobila, te se zaposlila kao hostesa na Zrću u Novalji.

Zarobljenica ili ljubavnica

Hrvatska je brujala o njenoj bliskosti sa tamošnjim biznismenom Marijanom Šarićem, ali i o glasinama da je navodno bila u vezi sa Marinkom, sinom bosanskohercegovačkog biznismena Ivice Zovka. Ubrzo će se ispostaviti da su prva pisanja bila tačna, kada je progovorila o vezi sa 40 godina starijim Šarićem, koji ju je finansirao. Ona je ispričala da je bila njegova zarobljenica.

To je bilo pre šest godina, tada je imao 60 godina. 2014. godine sam pobegla od svojih roditelja i došla sam u Zagreb. Nisam imala nikog, iznajmila sam stan. Radila sam kao hostesa, tako sam upoznala Jelenu Krunić. Tada sam zaradila dosta novca. Kod roditelja nisam bila poželjna, pa sam ovamo našla stan. Tu me uveo pomoćnik od tog čoveka koga ne mogu da nazovem gospodinom. Njega sam upoznala nakon mesec dana nakon što sam boravila u njegovom stanu. Njegov pomoćnik me pitao da li sam voljna da upoznam vlasnika stana. Bila sam željna da to uradim, nisam imala nikog. Imao je svoj kafić, a ja sam se nadala da ću upoznati mlađeg i ne nekog ko je u stanju u kakvom je on. Bila sam jako mlada i naivna. Sve je išlo super, on je meni punio frižider, posle nisam morala da platim stan, to mi je puno pomoglo. Treći, četvrti mesec sam ga upoznala sa majkom, mojim roditeljima je pomagao i mojoj braći. Bila sam mu jako zahvalna, mislila sam da mi ga je Bog poslao. Gledala sam ga kao očinsku figuru, dok me u devetom mesecu nije pokupio autom i odveo me do vrha Sljemena. Rekao mi je da postoji cena za sve što je radio za mene - počela je Iva i nastavila:

- Nije reč o prostituciji, on ništa meni nije mogao da uradi, on je invalid! Rekao mi je da moram da shvatim da ništa nije besplatno, ja samo tražim da nemaš nikoga i da budeš sa mnom, a ja sam ga pitala šta će da bude ako ja to ne želim? Bio je podvojena ličnost i rekao mi je da spakujem stvari i izađem iz stana. Kad me je vratio kući, ja sam zvala majku. Ona mi je u tom trenutku rekla zbog materijalnih stvari da za neke stvari moram pregrmiti i da ne mogu da se vratim kući. Ja sam ga nazvala nakon tri dana roka i pristala sam na njegove uslove - rekla je između ostalog Iva.

Nakon što su hrvatski mediji objavili obavili ovu priču, Šarić je za Pink.rs rekao je da je Iva sve slagala.

- Danas dok sam slušao njene reči, te laži, to mi je bilo užasno, ne mogu sebi da dođem. Ja sam samo dobre duše hteo da pomognem, a ona mi ovako vraća. Ja nikakve veze nisam imao, samo sam je upozorio da ne dovodi gore, to su mi susedi rekli, da ne dovodi gore 20, 30 momaka koje je dovodila, to je njen problem, ali ja sam joj rekao “Iva, ne možeš da ih dovodiš tu, to je moj stan, izvoli napusti stan, doviđenja”. Ona bi trebalo da mi se zahvali kao Bogu što sam joj pomogao i odveo je kod pravog doktora, to je bio zadnji stadijum tog virusa HPV, da je nisu operisali...

Nisam ni pomislio nakon toga svega da imam odnose sa njom, a kamoli da sam imao. Ja sam njoj spasio život, to je prava istina - rekao je Šarić za pomenuti portal.

Tek što se zataškala ova priča, u medijima se pojavila nova o intimnim odnosima sa mađarskim političarem, a detalje provoda šest devojaka na jahti, među kojima je navodno bila i Iva, ispričala je jedna od njih.

- Iva je trebao novac jer je želela da ide u Beč s tadašnjim dečkom. Zbog toga je i ostala dva dana duže na jahti. Toliko je bila dominantna da je zasenila i devojku koja je alfa i omega u tim druženjima, što se vidi na snimku. Iva je dobila 3.000 evra jer je zadovoljila klijenta. Još jedan moćnik je bio tu i njega je zadovoljila - ispričala je jedna od devojaka.

Baka Prase i Saša Popović

Ivu su povezivali sa Sašom Popovićem, nakon što se pojavila fotografija na kojoj su zajedno, ali je čelnik “Granda” demantovao.

- Budući da se moje ime i prezime poslednjih dana vezuje za izvesnu Ivu Grgurić, prinuđen sam da se obratim javnosti i stavim tačku na ovakve i slične insinuacije. Devojku koju mediji danima dovode u vezu sa mnom, te priču nadograđuju do scenarija za film, video sam jednom u životu i to na pet minuta, kada je i nastala zajednička fotografija. Baš kao što se svakodnevno slikam sa ljudima na ulici. Nikada je ni pre, ni posle toga nisam video i to je jedina istina - naveo je Saša Popović u svom saopštenju, dok je Ivina majka tvrdila da su popili kafu.

- Ona ga je letos upoznala, sa njim popila kafu i to je sve. Bila je na letovanju, ne znam ko ih je upoznao, bili su na kafi i ništa više od toga nije bilo.Na Ivine čari nije ostao imun ni jutjuber Baka Prase.

- Koliko je dobra ova riba, ko je ova? Nemojte da bude da ja preskačem sa jedne na drugu, da sedim na više stolica, ali ova riba može da mi se javi - govorio je Baka dok je gledao Ivin snimak iz “Zadruge” i time joj najverovatnije skupio koji glas više jer je poznato da ima veliki broj pratilaca.

Optužbe za krađu

Milica Kemez i još nekoliko zadrugara govorili su o rijaliti cimerima, pa su spomenuli i Ivu Grgurić za koju tvrde da krade stvari.

- Zamisli! Iva je Gajiću ukrala šampon, Miljani još uvek nije vratila rumenilo”, ispričala je Milica, a na to se nadovezala Tara Simov.

- Ona je posle salona namerno pričala kako je bolesna, samo da bi se naspavala. I onda sam slučajno ustala, čujem neko šuška u garderoberu, tačno je nešto krala. Ona tuđe stvari nosi, nema ništa od garderobe.

Ove optužbe Iva je, po izlasku, okarakterisala kao pozajmicu.

Kada su priče o Ivi Grgurić u pitanju tu su i one da je sa tek punoletnim hrvatskim fudbalerom provera deset dana u hotelu na Jadranu, kao i da je bila pratilja mnogim biznismenima kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj. Ona danas želi da postane pevačica, poput mnogih pobednica rijalitija.

Ovo bi “ukratko” bilo sve o pobednici rijalitija koja je imala više od 41 odsto ukupnih glasova, koja smatra da njena priča treba da bude primer mladim ljudima, koji očigledno nisu ni štedeli novac kako bi poslali poruke da baš ona trijumfuje.

