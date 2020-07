UČITE NA MOJIM GREŠKAMA, JA SAM SE PROMENILA: Iva odgovorila na priče da je SPONZORUŠA, a zbog ovog se RASPLAKALA! VIDEO

Iva Grgurić otkrila je kako se nosila sa komentarima da je sponzoruša i da li je mislila da će se otarasiti tih epiteta.

Pobednica rijalitija priznala je da je mislila da ako kaže sve, da će se sve i zaboraviti.

"Zadrugari to nisu ispuštali iz ruku, u svakoj svađi su samo to koristili, znali su gde treba da me ubodu. Taman kad pomislim da je stalo, uvek je sve izlazilo na površilo. Trpela sam to. Nikome ne preporučujem da krene tom stranputicom. U ovom surovom svetu svaka druga devojka se nalazi u mojoj situaciji. Učite iz mojih grešaka. Ja sam se promenila i mnogo sam jača", rekla je Iva.

foto: Printscreen

"Filip je tu bio prisutan, on je osetio na svojoj koži. Ni on nije mogao da podnese, a znao je samu srž. Pred kraj nisam mogla više da izdržim, a Filip je bio tu uz mene i davao mi je snagu", dodala je Iva.

Gledateljka je pitala Ivu, kada će u Zagreb, i kada će ponovo za Beograd.

"Planiram da idem za tri, četiri dana. Planiram da dolazim zbog Filipa, za par dana očekujte moj dolazak za Zagreb", rekla je Iva, a potom ju je rasplakala priča druge gledateljke.

"Jako si inteligentna i jako se razlikuješ od drugih devojaka iz Zadruge. Odajem ti priznanje. I nemoj nikada da juriš za nekim, neka za tobom jure. Neću ništa da pričam o Filipu, ali gledaj sebe. Spoznaj sebe. Devojko, ti vrediš", pričala je gledateljka, a Iva je sve vreme bila na ivici suza.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir