IVA SE BAŠ PLAŠILA ZA MAJKU ZBOG OVOGA! A Miljković ostao bez ičega? Drame zbog kojih bivši zadrugari NEMAJU MIRA!

Iva Grgurić, pobednica "Zadruge 3", pored toga što je tek po izlasku dečku Filipu dala svoj broj telefona, otkrila je i da se tokom rijalitija veoma bojala za majku zbog svega što je iznela u javnost iz svog privatnog života. Marko Miljković navodno ništa neće dobiti akonto svog učešča zbog brojnih rijaliti kažnjavanja, baš kao i Mensur Ajdarpašić.

Za razliku od njih, Tara Simov zgranuta je svojim ponašanjem, pa kada bi mogla sve ponovo - potpuno bi se drugačije postavila.

"Ja sam bila u strahu zato što sam rekla sve što mi se izdešavalo u prošlosti i tu sam negde svoju majku spomenula i pomislila šta će biti ako se njoj desi napolju. Mi nismo svesni da šta god kažemo u 'Zadruzi', to ima odjek, težinu. I majku sam odmah pitala da li mi nešto zamera, kada je rekla da ne, to mi je dalo najveću snagu. Ništa nema cenu, sve je to materijalna stvar, to je ono što sam ja i govorila, sve je to prolazno u životu, a ono što se desilo, ostaje duboko. Ja sam potisnula pre nego što sam ušla u 'Zadrugu', ali tamo sam imala potrebu da kažem. Nisam kalkulisala, samo sam rekla: 'Biću iskrena, istina je istina kakva god da je.' Bolje nego da se petljam u laž. Samo sam tu bol koja se skupljala godinama ispustila iz sebe. Da sam znala da se sve zna i pre nego što sam ušla, ne bih nikad ušla. Bilo je polovično, zadrugari su me zaustavili, ali hvala Bogu gledaoci znaju celu istinu, pravu istinu ste čuli u 'Zadruzi", objasnila je Iva u "Premijeri, vikend specijalu", pa otkrila i da li je dobila neke poruke od ljudi koje je pominjala tokom svog učešća.

"Generalno, nisam dobila nikakvu poruku iako sam se pribojavala kako će biti napolju. Sva sreća da se ništa nije dešavalo, ni mojoj porodici, barem što ja znam. Moram da priznam da su me ponele emocije pred kraj, ali ne plašim se odlaska u Hrvatsku, to je sve bilo i prošlo, pre sedam godina, ja sam imala potrebu da to ispričam, pa sam valjda barem zaslužila da mi niko ne zameri. Mnogo mi je lakše sada."

Kako je dalje otkrila, da nije pobedila - na svom mestu volela bi da vidi Anabelu.

"Po meni je ona pobednik. Ona je velika, jaka i snažna žena koja je uspela da se izbori sa prošlošću, ona je majka za primer koja se borila za svoje dete. Svako ima pravo na svoje mišljenje, možda nije trebalo na taj neki način da se bori i da ide u postupke koji su malo potresni, ali opet mislim, majka i ćerka, to je kao prst i nokat. Ona je imala samo želju da svoju ćerku navede na pravi put", zaključila je Grgurićeva.

Drugoplasirani Marko Miljković, prema pisanju domaćih medija, tek prolazi kroz ozbiljnu dramu. Navodno, on je osvojivši ovo mesto trebalo da dobije automobil, ali su svi takmičari svoje nagrade zapravo izgubili tokom kažnjavanja u šouu. I on nije jedini - bez automobila je ostao i Mensur Ajdarpašić, koji je takođe tokom "Zadruge" pokazao loše ponašanje, te zbog toga bio kažnjavan više puta.

Tara Simov, sumirajući ustike, istakla je da je zgranuta svojim ponašanjem.

"Što se tiče mog učešća u rijalitiju, nisam u potpunosti zadovoljna, ali ti prvi utisci bližnjih jeste da nisu toliko razočarani, tako da sam zadovoljnija nego što sam mislila da ću biti. Tako da sebi zameram samo te neke intimne", počela je ona pa dodala kako bi mnogo šta promenila kada bi mogla: "Ne bih ponovila sve ispočetka, apsolutno bih promenila svoje ponašanje i drugačije se postavila. Pogledala sam te neke snimke sa početka, iskreno sam zgranuta svojim ponašanjem. Ne prepoznajem sebe u tim nekim svađama, tučama i konfliktima."

Da li si se o nekog zadrugara ogrešila i kaješ li se zbog nečega?

"Sve odnose u kojima sam se ogrešila o nekog sam korigovala poslednjih meseci. Na prvom mestu tu je Iva, svađale smo se bespotrebno i ispao je ceo taj haos. To je bila glupost koja je bila nepotrebna. Za nju najviše, a tu su i Janjuš i ostali sa kojim sam se bespotrebno svađala. Kajem se zbog svih konflikta, svih svađi, svih psovki, svih izgubljenih honorara, međuljudskih odnosa i kajem se što sam dozvolila sebi da ti intimni odnosi budu toliko primetni."

Bila si tužna sinoć jer niko nije došao kao tvoja podrška, zbog ćega sinoć nisu došli da te sačekaju?

"Otac mi je u Makedoniji, pa je bio sprečen da dođe zbog granica."

O čemu si pričala sa Matejom i ima li prostora da verujemo da ćete se možda pomiriti?

"Sa Matejom sam samo započela priču o nama, jer sam sionć bila zbunjena. Ja sam i dalje zbunjena, nisam svesna bilo čega, tek sad sam upalila društvene mreže tako da ćemo tek sesti i pričati. On naravno kaže da se nećemo pomiriti, a ja uvek ostavljam prostora da ljubav pobedi", iskrena je bila ona.

Maja Marinković, pak, otkrila je da li se čula sa Janjušem, kakva je situacija i šta joj je rekao otac Taki kada su otišli kući.

"Sve je u redu sa nama... imali smo sinoć malu raspravu, razgovarali smo o celom našem odnosu, dosta toga još treba da se vidi. Janjuš je trenutno kod brata u stanu, videćemo se danas ili sutra", rekla je Maja u "Premijeri, vikend specijalu", pa nastavila: "Tata je jako ljut na mene, ne podržava on, zna da sam napravila grešku, ali ja sam bila iskrena i stvarno sam zavolela, pa sad ko podrži, podrži. Sve je pitanje, niko ne može da zna šta može da se desi u budućnosti, Janjuš i ja treba da sednemo da porazgovaramo, pa ćemo videti. Ja sam sa tatom pričala, još je sveže, cela priča je burna, ali mislim da će vremenom situacija da se slegne. Naravno da ja poštujem mišljenje svojih roditelja, ali odluke donosim sama. Janjuš želi da razgovara sa mojim ocem, da mu se izvini zbog nekih stvari, ali Taki je bio ljut, nije baš bio trenutak."

Kako kaže, sa Janjušem se čula preko njegovog brata, a onda se ispostavilo da ona zapravo nema njegov broj telefona.

"On trenutno nema telefon, koristi telefon od brata, dogovorili smo se da ga zovem da se nađemo kada se završi emisija... Tetka je rekla da će se javiti kad se završi u stan. Ja sam rekla da sam pokušavala sve vreme da ga dobijem i to je to", objasnila je Maja.

"Ovo nije moj telefon, nego od sestre. Kad uzmem svoj broj telefona, čućemo se. Broj koji smo koristili je kod brata, a on je otišao po moje stvari. Ja sam rekao da je bio taj kontakt, za pola sata ću imati svoj broj telefona, pa... Trenutno ne mogu da odgovorim ništa, ako može. Neću pričati vezano za porodicu", rekao je, s druge strane, Janjuš putem telefonskog poziva.

