CAR PROGOVORIO O TAJNIM PORUKAMA SA MILICOM VESELINOVIĆ! Isprozivao Anđelu Đuričić nakon što ga je raskrinkala: Nije ni ona bajna

Nakon što je Anđela Đuričić ulaskom u "Zadrugu 6" iznela tvdnju da su se Milica Veselinović i Filip Car tajno dopisivali, odlasio se Filip, kako bi otkrio da li su ovi navodi tačni.

Maja Marinković je nedavno govorila o prepiskama Milice i Filipa, kao i pseudonimom "sneg" koji je Veselinovićeva koristila kada bi spominjala Cara.

Milica je demantovala ove spekulacije, a sada je Filip odlučio da glasinama stane na put i iznese svoju stranu priče.

- Jako mi je žao jer što je Milica toliko napadana od strane zadrugara. Što se tiče navoda da se dopisivala sa mnom, jako mi je neugodno zbog toga. Glupo je što je Anđela napala Milicu radi toga. Milica nije bajna, ni sjajna, ako traže razlog da je napadnu, imaju mnoge druge načine da to urade. Ne znam zbog čega su se tolio navrzli na nju i mene. Žao mi je jer ispašta zbog mene. To je to - zaključio je Filip

