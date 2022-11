MILJANA I BEBICA OTELI LJUDIMA 15.000 €?! Skovali PLAN kako da od fanova iskamče pare, a ono što im je poručila je tek DNO

Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica navodno su varali ljude za novac, pa pobegli od grupe njih kojima su ostali dužni 15.000 evra. Njih dvoje su navodno nakon što je ona izašla iz bolnice posle oporavka od operacije želuca koristili svaku moguću priliku da ulove narod na sažaljenje i tužnu životnu priču.

Putem Instagrama i Fejsbuka navodno uspevali su da izvuku pozamašne sume novca od ljudi koji su fanovi starlete iz Niša, ali i onih koji to nisu, već su samo imali empatiju prema njoj. Ljudi su čuli da je loše, pa su joj nudili pomoć, ne sluteći da će ih koristiti najstrašnije zajedno s verenikom.

- Miljana i Bebica su tražili pozajmice od ljudi koje ne poznaju lično, a pre toga su možda samo razmenili jednu ili dve poruke. To su bili fanovi koji su i sami nudili pomoć, ne sluteći u kakav začarani krug upadaju i da su njihove rijaliti-zvezde zapravo čisti prevaranti. Miljana je veliki manipulator, ona je osetila gde može i gde ima novca, te je od onih koji su bili dobre volje svako malo tražila da joj pošalju pozajmicu. To su uglavnom bili ljudi iz inostranstva, koji obožavaju da gledaju "Zadrugu" i koji imaju novac. "Molim vas, nemamo šta da jedemo. Nemam da kupim čokoladu. Operisana sam i ne smem ništa da radim. Samo 1.000 evra i vraćam čim dobijem od reklama s Instagrama", bila je klasična navlakuša na sažaljive ljude - počinje priču izvor blizak porodici Kulić za Rijaliti dodatak Srpskog telegrafa, koji je dobro upućen u sva dešavanja, a kog je takođe prevarila starleta iz Niša.

- Masovno su joj slali pozajmice, bilo je tu dosta para. Kada su im ljudi slali garde robu ili hranu, bacali su sve u smeće. Njima su bile potrebne samo pare. Ona i Bebica su trošili na lagodan život: "Ko ih j**e kad su budale, i kad veruju meni, koja sam žednog prevela preko vode. Imam sreće jer me ljudi vole. Oni meni daju sve što tražim. Misle da ću ja te pare da im vratim? Nikad im neću vratiti", rekla je navodno ona s osmehom. Tada su se zaista bahatili. Živeli su kao kralj i kraljica. Jeli su po restoranima sva tri obroka. Išli su po spa-centrima, na masaže i razne tretmane. Ni ti jadni ljudi koji su im davali nikad nisu otišli da sebi priušte tako nešto. Dok im se Miljana smejala u lice, oni su verovali da čine dobro delo za nju. Onda je sve izašlo na videlo - nastavlja izvor Rijalitija koji na kraju otkriva i kako su provaljeni da varaju narod, kao i da im je "Zadruga" bila beg od ostrašćenih dužnika.

- Kada su ljudi shvatili da im Miljana i Bebica neće vratiti novac, počeli su da ih zovu i šalju policiju na vrata jer nisu mogli da dođu do njih. Svakodnevno su im inspektori dolazili na kapiju da ih traže. Međutim, ni policija im ništa nije mogla jer su Miljana i Bebica ispričali da su oni to njima poklonili i da im nikada ništa nisu tražili. Od jednog čoveka iz Australije dobili su 5.000 evra, uz obećanje da mu vraćaju za 10 dana, čim legnu pare od prethodne "Zadruge". Sve u svemu, od vraćanja nema ništa. Iako sam njihova kućna prijateljica, i ja sam dala Miljani 500 evra, ona nikad nije spomenula da treba da mi vrati. Ja sam joj to sve oprostila jer je volim, znam da nije loša, ali nisam sigurna da će ostati na ovome kada su drugi prevareni ljudi u pitanju. Sve će doći na naplatu - završava prijateljica porodice Kulić.

