ELITOVIZIJA NIJE MOGLA BEZ HALTERA, KORSETA, TANGI! Aneli i Milica na BINU izašle bez donjeg veša, zapalile studio, a tek njih dve

Rijaliti učesnice Aneli Ahmić i Milica Veličković oduševile su publiku svojim nastupom.

Naime, odlučile su da izvedu pesmu "Crno na belo", veliki hit pevačice Viki Miljković. Na scenu su izašle obučene u kontrastu - Milica je nosila belu haljinu sa dubokim šlicem, dok je Aneli nosila crnu haljinu ispod koje, nije nosila donji veš.

1 / 6 Foto: Ata images

Nakon nastupa koji je digao publiku u studiju na noge usledili su komentari stručnog žirija, koji su činili Sandra Rešić, Ljupka Stević, Mirko Gavrić, Mira Škorić i Vesna Đogani.

- Ja sam apsolutno za to, ja isto nosim haljine bez veša kada haljina to zahteva. Aneli je oduzela scenu Milici, energija je kidala. Milice ti si meni jedna od omiljenih učenisca Elite, svaka ti čast - rekla je Sandra, a Mira je dodala:

- Meni su one preslatke, napravile su šou, ali o pevanju nećemo da komentarišemo. Milice ti si toliko pozitivna.

Pozitivni komentari su se nizali, ali je Mirko rekao šta mu je zasmetalo.

- Aneli je uzela šou. Ona nije pevačica, ali je energija bila sjajna, kompaktne ste. Milica je sve vreme pokrivala haljinu i to mi je smetalo, a maskirale ste se u šta? - pitao je on, a Ahmićeva je odgovorila: - Pa, u dame, jer to u utorak nismo bile.

1 / 7 Foto: Ata images

I Anđela Sparavalo i Slađa Lazić Poršelina, koje su na scenu izašle prve, zagrejale su atmosferu, budući da su obe izašle u korsetima i helterima, jedna u belom druga u crnom.

kurir.rs

Bonus video:

00:17 Aneli Ahmić vređa svekrvu