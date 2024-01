ANELI PROGOVORILA O AFERI SA OŽENJENIM! Stanija optužila Ahmićevu da je bila ljubavnica moćnom biznismenu, ovo ona kaže

Aneli Ahmić otkrila je kakva je priroda odnosa sa izvesnim Alenom, prilikom čega je pziznala da li postoje simpatije među njima.

foto: Printscreen Pink

Voditelj Milan Milošević poručio je Aneli da je konačno vreme da otkrije svima prirodu odnosa sa Alenom, za kog je izjavila da joj nije ništa osim porodičnog prijatelja, kog izuzetno ceni i poštuje.

foto: Printscreen

Podsetimo, Stanija Dobrojević ju je optužila da je imala aferu sa Alenom koji je oženjen.

- Ne mogu imam blokadu, ništa ne mogu da pričam. Kao i za Jasmina tako i sad sve neke blokade u glavi. Alen je čovek sa kojima sam imala simpatije, on nije imao prema meni, on je zauzet čovek, ima i svoju firmu. Partner je mom bratu i podjednako su imućni, radni su momci, fin je dečko. On je nama kao član porodice provodio je sa nama vreme, pokopa je mog oca. Ja sam se zaljubila u njega zato što je tako samostalan, ne zanimaju ga druge žene, markantan. Može ta osoba da uđe u poruke kod Alena i da vidi zadnje poruke i glasovne. On nije neki švaler, ni krimos, čovek je biznismen - rekla je Aneli.

Kurir/Pink/Preneo: I.L.

Bonus video:

00:17 Aneli Ahmić vređa svekrvu