ŠOK U EMISIJI: JANJUŠ POSLAO NOVAC MALOJ NORI! Aneli zanemela, učesnici Elite na nogama "Svaka čast, kakav je to čovek"

Marko Janjušević Janjuš nakon porodične tragedije nedavno se vratio u Elitu, a učesnici rijalitija su saznali šta je uradio u spoljnjem svetu.

Naime, bivši košarkaš osim što se čuo sa ćerkom Aneli Ahmić, poslao joj je i novac.

- Rekla si da ti je to što je Janjuš pričao sa Norom na video pozivu i što je doneo sliku nešto najdraže što se dogodilo, a šta bi rekla kada bi znala da je poslao novac, što njen otac nije uradio, nije poslao ni čestitku - glasilo je pitanje.

- On je time pokazao svoju veličinu...I sa samom slikom je pokazao svoju veličinu, a ne s tim - rekla je Aneli.

- Ovim tonom i ovako si trebala da pričaš s njim kada je ušao. Janjuše da čujemo tebe - rekao je Milan.

- Ja ne bih o tome da pričam, jer to nisam ovde rekao. Nisam ja to uradio zbog toga što one nemaju, to sam mislio za sebe da ostavim - rekao je Janjuš.

- Svaka čast Janjušu, pokazao je kakav je čovek, mislim da se Aneli pogubila. Ona je mnogo puta plakala, pitala za njega, stvarala je neke slike. Mislim da se pogubila u tome i u lažima svojim najviše. Što se tiče Munje, ona tu nije ništa uradila, ali je ona od prvog dana imala isti odnos prema Munji kako i do sada - rekao je Terza.

- Iako nije bio dužan i u obavezi, s obzirom na situaciju koja mu se dogodila, svaka čast i poštovanje za ovakav gest. Nema šta da sumnja ona u njega, ona sumnja Milane u sebe. Moje mišljenje je da ga ne voli, da je ne intresuje on, ali je daleko to od ljubavi, a da je on daleko zagrejaniji. Sva ova situacija i ovo kako se ona ponaša, pogodilo ga je jako. Ja sam od samog starta pričao da ima milion kontradiktornosti u njenoj ličnosti i samoj priči - rekao je Mensur.

- Janjušu može milijardu stvari da se prepiše i kaže, ali da mu se kaže da nema osećaja i da je loš otac, ne može ni u najgorim svađama, ne može ni na pamet da padne da mu se izgovori. To vezano za Noru, njemu svaka čast i nešto što svakako definiše njega kao čoveka. Za njega može da se kaže da je ku**ar i ovo i ono, okej, to stoji. Ali za njega može što se tiče dece da se kaže samo nešto najlepše. Saznali smo i da je ta Aneli najgori ološ na svetu i najgora, to ne daje za pravo nekom tamo da se tako ponaša. Pogledajte Janjušev odnos prema tuđem detetu. Njega (Asmin) ne intresuje da li njegovo dete ima da jede i pije, ali ga intresuje da li Stanija ima Roleks - rekao je Đedović.

