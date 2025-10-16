Slušaj vest

Bora Santana izneo je šok tvrdnje - da ga je supruga Milica Kemez prevarila pred svadbu. Naime, Bora Santana trenutno boravi u Eliti 9, gde otkriva detalje njegovog braka sa Milicom Kemez od koje se nedavno razveo.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Boru Santanu.

- Šta je najodvratnije uradila tebi bivša žena kada si toliko povređen i stalno si na oprezu kad su žene u pitanju?

- Ja sam hteo da se ženim samo jednom. Najodvratnije u braku ne znam, recimo to što je otišla od kuće na praznike. Znamo kakav je život imala i trebala je da zna šta su praznici. Hteo sam da joj pružim tu idilu - rekao je Bora.

Bora Santana Foto: Kurir Televizija, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, ATA images

- On nije znao šta da radi - rekao je Bora.

- Ne mogu da verujem da sam bio sam i za Božić i za Novu godinu. Nisam sumnjao da ima drugog. Kad smo se rastali, kao da mi je Bog nameštao. Idem u kafanu, priđe mi njen bivši i počne da me grli i da mi se izvinjava. Počeo je da mi ljubi ruku. Kad sam saznao za prisluškivače, nailazim na drugaricu i ona mi kaže da nije ni ona cvećka. Ispričala mi je za hotel i tog lika sa kojim se videla pred svadbu. On mi se za to izvinjavao, a ja nisam ni znao za šta mi se izvinjava - rekao je Bora.

- Znači ona je pred samui svadbu tebe prevarila? - pitao je Milan.

Mina Vrbaški sve potvrdila

- To je bilo oko Nove, a svadba je bila u maju. Njena kuma mi je rekla da se ona čula sa bivšim na video pred svadbu - rekao je Bora.

- Ovo što Bora priča je tačno. Njih dvoje su u tom periodu bili razdvojeni - rekla je Mina.

Milica Kemez procvetala posle razvoda Foto: Printscreen

Ne propustiteRijaliti"MOJA ME MALA NE VOLI VIŠE..." Bora Santana se usred žurke slomio na komade, pa grcao u suzama (FOTO)
Bora Santana grca u suzama
StarsBORA SANTANA NAKON RAZVODA OD MILICE KEMEZ NE BIRA! Smuvao se s Aleksandrom, a sad bacio oko na NJU, pred svima pokazao simpatije
Bora Santana
Rijaliti"PLAC JE MOJ, KUČE JE MOJE" Bora zatražio od Milice 15.000 €, progovorio o imovini i njenim izborima: Ona voli magupe na baterije!
bora.jpg
Rijaliti"KRIJU DA SU SPAVALE SA MNOM" Bora Santana šokirao u Eliti, priznao da je bio intiman sa nekoliko cimerki - Milica Kemez za ovo nije znala
Bora Santana o razvodu od Milice Kemez

Posle razvoda joj poželeo najlepše

Inače, Bora i Milica Kemez su se nedavno i zvanično razveli.

- Razveo sam se, sudija me je pitala da li će biti slavlja i rekao sam da će da bude. Svi čekamo da to lepo proslavimo. Nije bauk, pao je kamen sa srca i njoj i meni. Idemo novi život, staro ostavljamo iza sebe. Poželeću bivšoj suprugi sve najbolje, da nađe novog momka, da se ostvari kao majka i bude srećna, ako već nije bila sa mnom - rekao je Bora.

Ne propustiteRijaliti"MOJA ME MALA NE VOLI VIŠE..." Bora Santana se usred žurke slomio na komade, pa grcao u suzama (FOTO)
Bora Santana grca u suzama
StarsBORA SANTANA NAKON RAZVODA OD MILICE KEMEZ NE BIRA! Smuvao se s Aleksandrom, a sad bacio oko na NJU, pred svima pokazao simpatije
Bora Santana
Rijaliti"PLAC JE MOJ, KUČE JE MOJE" Bora zatražio od Milice 15.000 €, progovorio o imovini i njenim izborima: Ona voli magupe na baterije!
bora.jpg
Rijaliti"ČUO SAM DA JE MILICA KEMEZ IMALA DRUGOG MUŠKARCA" Borin prijatelj otkrio nepoznate detalje iz njihovog braka: Ne verujem da je to prazna priča
Bora santana i Milica Kemez