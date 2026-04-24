Danima jedna od najaktuelnijih učesnica rijaliti šoua "Elita" je Sofija Janićijević, a javnost ne prestaje da bruji o njenom odnosu sa stariijim gospodinom Danetom.

U njenoj prvoj rijaliti sezoni, istakla se nakon što je uplovila u vezu sa zauzetim Borislavom Terzićem Terzom, a sada je glavna tema u Beloj kući i medijima zbog navodne veridbe sa Danetom koji ju je finansirao i konstantno davao novac. Iako je u početku sve demantovala, klupko je počelo da se obmotava, te su i njeni demanti sve slabiji.

Sofija nekada

Janićijevićeva važi za jednu od najatraktivnijih rijaliti učesnica, a nekada je izgledala potpuno drugačije.

Manje poznato javnosti je Sofijino prvo pojavljivanje pred kamerama, a nije u pitanju rijaliti.

Ona se pojavila u rijaliti formatu, kvizu "Izvedi me". Tada je izgledala drugačije nego sada.

Ono što je mnogim prvo zapalo za oko jesu njene usne, koje su i tada izgledale "urađeno", ali su bile prilično manje, kao i jagodice, koje popunila hijaluronom. Oštrom oku stručnjaka deluje da se podvrgla i zahvatu "cat eye" kojim je iskosila oči. Ako je sudeći po fotografijama u to vreme je imala i koji kilogram više.

S obzirom na to da je imala razmak između zuba, očigledno je da je i njih sredila kako bi dobila holivudski osmeh.

Dok je jedan deo publike smatra jednom od najatraktivnijih, drugi tvrdi da je preterala i da je nakon korekcija narušila prirodnu lepotu.

Poljubac Sofije i Daneta

U jeku skandala i priče o ljubavi sa Danetom (70) nedavno se pojavio se snimak na kojem se Sofija ljubi sa njim, a njena mama ostala je u šoku kada je to čula.

- Nisam videla to, samo što sam ušla u kuću, ne mogu da verujem. Ne znam šta da kažem, ja ne mogu da verujem u to. Ja ne znam da je ona bila u emotivnoj vezi sa starcem od 68 godina. Momak jedan montira slike, ne znam koliko pravi dnevno profila i šalje i kači. I taj snimak ćemo videti da li je montaža ili istina. Zar mislite da bih ja kao majka primila u kuću čoveka da znam da je moja ćerka sa njim i da ima toliko godina? Jesam li ja poludela? - rekla je tada uznemireno Brankica i dodala:

- Mislim da je ovo nameštaljka, pre 15ak dana je neko izbacio: "Da nije bilo mene, Dane bi kupio automobil", to je bilo pre ulaska Sofijinog. Mislim da je to sve bilo unapred smišljeno. Nije on njoj kupovao brendiranu garderobu. On priča da nam je sređivao kupatilo i opremao kuću, to ništa nije tačno. Kupatilo nije ni renovirano, samo smo kupile neke elemente. Njena greška je što se ona odmah pohvali i bude bliska sa fanovima i odmah im kaže sve šta radi. On to sada sve koristi. Protiv Terze nemam apsolutno ništa ako se vole neka budu srećni. Protiv Terze sam bila prošle godine kada ju je ostavio na cedilu i bio sa drugim devojkama, pa gde je ljubav? Milicu si ostavio trudnu na cedilu. Daj Bože da je ovo istina, ne dao joj Bog, odreći ću je se.

Prvo oglašavanje Daneta

Sofija je tokom skandala uporno tvrdila da je u pitanju njen fan koji joj je svojevoljno slao novac, te je njen navodni verenik rešio da se oglasi javno i progovori o gorućoj temi.

- Istina je da sam joj finansirao renoviranje kupatila u Ralji. Bio je plan i da joj napravim bazen i garažu, da im popravim kuću, uradim izolaciju, kao i unutrašnji deo takođe, gornji sprat skroz, pošto je tamo samo cigla... U Ralji živi Sofija i Sofijina majka, Sofija ide retko na Novi Beograd kod tate - govorio je Dane.

- Strašno me je pogodilo to što me je psovala, mnogo me je pogodila kada mi je psovala pokojnu majku. Kada je Sofija ušla u "Elitu", ja sam slao novac Brankici da joj kupuje sve što joj treba, rekla je da joj šaljem i za Novu godinu. Sa Brankicom sam se sve dogovarao, šta ćemo, kako ćemo... - objašnjavao on.

Kako ističe, više od četrdeset godina mlađa učesnica "Elite" se sa njim dogovarala čak i oko donjeg veša koji će kupiti.

- Sofija kada je zadnji put bila u Skoplju dogovarala se sa mnom šta od garderobe da kupujem da joj šaljem, kakve kratke suknjice, donji veš... - pričao je Dane i dodaje:

- Bili smo toliko bliski da ne možete da verujete. Sa mnom je bila jedna druga Sofija, na kraju, pred sam ulazak, pobrkala se sa samom sobom, nije bila ista. Nije joj se ulazilo, samo je plakala i plakala... Mnogo mi je bilo žao, čak sam hteo i da platim da ne uđe.

Na pitanje kako komentariše to što Brankica Janićijević, Sofijina majka, preti tužbama, te ističe da je već nekoliko puta bila u policiji gde je podnosila prijave, Dane kaže da ga to ne dotiče.

- Neka prijavljuje slobodno, nemam čega da se plašim kada je sve istina što izlazi. Čekam još malo, pa ja lično kada počnem da puštam prepiske za nju ima da bude još veći haos, zapamtite ovu moju reč - rekao je Dane.