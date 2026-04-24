Sofija Janićijević danima je u žiži javnosti zbog navodne veridbe i ljubavnog odnosa sa znatno starijim muškarcem.

Učesnici Elite komentarisali su goruću temu, a Asmin Durdžić nije štedeo reči.

"Tebe je strah da izađe sve na videlo"

- Ja sam rekao da je Terza iz poštene porodice. On je muškarac koji poštuje svoju porodicu. Dane je zavrnuo pipu i nije zato podržala odnos sa Terzom. Tebe je tvoja mama podvodila. Blam je što je Dane tebi i tvojoj mami plaćao kredit, sređivao kupatilo, što si mu iznuđivala novac, što si iskorišćavala invalida. Ne mogu da verujem da je Dane veći blam od mene i ako ima 70 godina. Ni jedan muškarac ne daje pare bez ičega. Sve mu je dala, izvini Terza. Ti si mu dala svoje telo zbog bazena i garaže. On je poludeo zato što si ga prevarila sa ovim čovekom. Tebe je strah da izađe sve na videlo. Ona i dalje spinuje priču - ispričao je Asmin.

- Postoje naše prepiske, ja njega nisam oslovljavala sa mužićem - pravdala se Sofija.

- Imala je sa njim s*ks, ona će reći - nije nego je legao samo - dodao je Asmin.

- Kunem se u oca da nisam verena, ni da sam bila intimna sa njim - rekla je Sofija.

Oglasio se Dane: Istina je...

Nakon skandala koji danima trese region, oglasio se i sam Dane, te je otkrio nepoznate detalje o odnosu sa učesnicom Elite.

Iako ga je u početku nazivala samo svojim "fanom" i uporno negirala veridbu i bilo kakvu intimu, u javnost je isplivao snimak na kojem se njih dvoje ljube, te je rešio da više ne ćuti.

- Istina je da sam joj finansirao renoviranje kupatila u Ralji. Bio je plan i da joj napravim bazen i garažu, da im popravim kuću, uradim izolaciju, kao i unutrašnji deo takođe, gornji sprat skroz, pošto je tamo samo cigla... U Ralji živi Sofija i Sofijina majka, Sofija ide retko na Novi Beograd kod tate - govorio je Dane i dodao:

Sofija Janićijević sa psima

- Strašno me je pogodilo to što me je psovala, mnogo me je pogodila kada mi je psovala pokojnu majku. Kada je Sofija ušla u "Elitu", ja sam slao novac Brankici da joj kupuje sve što joj treba, rekla je da joj šaljem i za Novu godinu. Sa Brankicom sam se sve dogovarao, šta ćemo, kako ćemo...