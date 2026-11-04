Slušaj vest

Direktor i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, usrećio je i olakšao život još jednoj porodici u Srbiji.

U Buđanovcima – u domu bez struje, vode i prozora - nemaština diktira životna pravila samohranoj majci Sonji Jovanović i njeno petoro dece, koja su umesto u krevetima, do skoro spavala na podu. Jedna sveća obašjava napukle zidove, a u ovako teškim oklonostima, ova samohrana majka živi sa petoro mališana, ali i sa svekrvom, sa kojom nije u dobrim odnosima. Njihove svađe - unose nemir i dodatno otežavaju već dovoljno teške životne okolnosti u kojima se nalaze.

Foto: TV PINK Youtube print screen

U borbi za egistenciju, činilo se da su sve nade ugašene, međutim - u Buđanovce je stigao Željko Mitrović. Podrkša, pokloni za najmlađe i novčana pomoć od pola miliona dinara za Jovanoviće predstavljaju spas i svetlo u tami.

„Draga Sonja, izvoli - ovo je za tebe!“ - rekao je Mitrović, pružio cveće samohranoj majci i pozdravio dečicu.

Mitrović je konstatovao da nemaju ni struju u kući, i dodao da je za njih čuo pre par dana i da je odmah, uprkos svojim obavezama, došao da im pomogne.

Foto: TV PINK Youtube print screen

„Nisam verovao da stvarno ovako živite, tu smo da pomognemo, doneo sam pola miliona da ovoj dečici učinimo život malo boljim. Čuo sam da se često svađate sa svekrvom, razgovaraćemo, doneo sam nešto i za nju. Ako postoji samo finansijski problem, rešićemo i struju.“ – kazao je Mitrović.

Foto: TV PINK Youtube print screen

Istakao je da sve sme da stane, ali da briga i solidarnost ne smeju. Istakao je i da je to nešto što u Srbiji ne samo da ne sme da stane, već i da će se uvek za to boriti. Dodao je da će im pomoći i oko adaptacije stana. Mitrović je pružio novčanu pomoć i svekrvi i poručio da se ne svađaju i da će da im pomogne – samo da je mir u kući, kako zbog njih, tako i zbog dečice koja treba da rastu u slozi.

Foto: TV PINK Youtube print screen

Lavirint teške i potresne sudbine, uspešno je savladala još jedna porodica i to zahvaljujući Željku Mitroviću, za čija humanitarna dela ne postoje prepreke. Iskrena podrška vlasnika Pink Media Group ovoj majci i njenoj deci donela je sigurnost, spokoj i svetliju budućnost.

Foto: TV PINK Youtube print screen

Ova priča iz Buđanovaca još jednom nas podseća da humanost nije samo u velikim rečima, već pre svega u delima koja menjaju nečije živote. Za Sonju i njenu decu, pomoć Željka Mitrovića nije samo finansijska podrška, već prilika za novi početak, mirniji život i detinjstvo kakvo svako dete zaslužuje. Jer, kada nekome vratite nadu, ne menjate samo njegovu sadašnjost – već mu otvarate vrata ka boljoj budućnosti. I zato, neka nikada ne stanu dobrota, briga za druge i solidarnost. Jer upravo u tome leži snaga jednog zdravog društva.