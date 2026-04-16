Iako Apple i dalje dominira tržištem u nekim regionima, Android uređaji nude daleko širi izbor za različite budžete i potrebe. Operativni sistem Android je tokom godina postao zreliji, stabilniji i bogatiji funkcijama, pa danas bez problema parira konkurenciji. Zbog toga sve više korisnika bira Android kao fleksibilniju alternativu.

U 2026. godini konkurencija među proizvođačima je jača nego ikad, a razlike između modela prave se kroz detalje - performanse, bateriju i specifične funkcije. Upravo zato nekoliko telefona uspeva da se izdvoji kao posebno zanimljiv izbor. Tržište se sve više deli između premium inovacija i pristupačnih, ali moćnih uređaja.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra ostaje jedan od najmoćnijih Android telefona na tržištu, sa fokusom na stabilna poboljšanja umesto radikalnih promena. Pokreće ga najnoviji Snapdragon čip, uz dovoljno memorije i skladišta za najzahtevnije korisnike. U praksi to znači fluidan rad čak i pri najtežim zadacima.

Iako baterija nije značajno povećana, i dalje nudi pouzdanu celodnevnu autonomiju uz brže punjenje. Dodatne funkcije poput zaštite privatnosti ekrana i naprednih AI opcija čine ga kompletnim premium uređajem. Sve to ga i dalje drži u samom vrhu Android ponude.

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a nudi odličan odnos cene i performansi za korisnike koji ne žele da troše previše. Iako nije najjači na papiru, pruža stabilne performanse i prepoznatljivo dobru kameru. Njegova snaga je u jednostavnosti i pouzdanosti.

Najveća prednost ovog modela je čist Android i dugoročna softverska podrška, što ga čini sigurnim izborom na duže staze. Baterija bez problema izdržava više od jednog dana korišćenja, što dodatno povećava njegovu vrednost. Zbog toga je jedan od najlakših „preporuka bez razmišljanja“ u srednjoj klasi.

OnePlus 15

OnePlus 15 nastavlja tradiciju brendova koji nude snažne performanse po nešto nižoj ceni od konkurencije. Sa moćnim hardverom i ekranom visoke frekvencije osvežavanja, namenjen je korisnicima koji žele brz i fluidan rad. Posebno dolazi do izražaja u igrama i multitaskingu.

Posebno se izdvaja baterija velikog kapaciteta koja omogućava duže korišćenje bez punjenja. Brzo punjenje dodatno doprinosi praktičnosti, čineći ovaj model jednim od najizbalansiranijih u svojoj klasi. Upravo ta kombinacija performansi i autonomije mu daje veliku popularnost.

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a) Pro privlači pažnju svojim jedinstvenim izgledom i minimalističkim softverom. U moru sličnih uređaja, ovaj model se izdvaja vizuelno, ali i funkcionalno. Njegov dizajn je jednako važan kao i specifikacije.

Pored solidnih specifikacija, nudi i dodatne opcije prilagođavanja i zanimljive funkcije koje ga čine drugačijim iskustvom. Namenjen je korisnicima koji žele nešto što se razlikuje od standardnih telefona. Posebno se dopada onima koji žele „lični pečat“ u svakodnevnom korišćenju.

RedMagic 11 Pro

RedMagic 11 Pro je specijalizovan uređaj dizajniran za maksimalne performanse u igrama. Sa naprednim sistemom hlađenja i snažnim komponentama, omogućava stabilan rad čak i pod velikim opterećenjem. Fokus je potpuno na brzini i stabilnosti.

Velika baterija i ekran bez prekida dodatno poboljšavaju gejming iskustvo. Ovaj telefon nije za svakoga, ali za ljubitelje mobilnih igara predstavlja jedan od najzanimljivijih izbora u 2026. godini. U tom segmentu spada među najjače konkurente na tržištu.

