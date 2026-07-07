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Korisnici Windowsa 11 suočavaju se sa neobičnim problemom koji može gotovo neprimetno da isprazni prostor na vašem računaru. Zbog sistemske greške, pojedini uređaji mogu da izgube desetine, pa čak i stotine gigabajta slobodnog prostora, dok vlasnici računara dugo ne znaju šta se zapravo događa.

Problem se odvija u pozadini i ne pojavljuje se kao klasična greška koju korisnik odmah može da primeti. Kako se prostor na disku postepeno smanjuje, računar može početi sporije da radi, aplikacije mogu reagovati tromije, a korisnici mogu ostati bez prostora za nove datoteke, ažuriranja ili instalaciju programa.

Najveći problem je što sistem često ne pokazuje jasan razlog nestanka memorije, zbog čega mnogi korisnici mogu potrošiti vreme tražeći pogrešan uzrok.

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Skrivena sistemska datoteka

Prema dostupnim informacijama, uzrok problema povezan je sa servisom koji upravlja dozvolama aplikacija za pristup hardverskim funkcijama računara, uključujući kameru, mikrofon i lokaciju.

Greška utiče na jednu sistemsku datoteku koja bi u normalnim uslovima trebalo da zauzima svega nekoliko megabajta. Međutim, zbog problema u radu sistema, ona može nekontrolisano da raste i zauzme desetine ili čak stotine gigabajta prostora.

U ekstremnim slučajevima, korisnici su prijavljivali da je datoteka zauzela i do 500 gigabajta, što može predstavljati ozbiljan problem posebno na računarima sa manjim SSD diskovima.

Teško otkriti gde je nestao prostor

Jedan od razloga zbog kojih je ova greška problematična jeste to što standardni Windows alati za pregled prostora često ne prikazuju pravi uzrok. Korisnik može videti da disk ostaje bez memorije, ali bez jasnog objašnjenja koji folder ili proces zauzima toliko prostora.

Za proveru problema preporučuje se korišćenje specijalizovanih programa za analizu diska koji mogu prikazati skrivene sistemske direktorijume i njihovu veličinu.

Druga mogućnost je korišćenje komandne linije sa administratorskim pravima i pokretanje zvanične Microsoft komande koja proverava veličinu sporne baze podataka.

Komanda za proveru:

robocopy "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager" "%TEMP%\CAMCheck" /L /B /R:0 /W:0 /BYTES /NP

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Microsoft priprema trajno rešenje

Prijave o ovom problemu pojavile su se još ranije, kada su korisnici počeli da primećuju neobjašnjivo popunjavanje diskova. Microsoft je kasnije potvrdio da je problem povezan sa određenim sistemskim komponentama kroz napomene uz opciono ažuriranjeKB5095093.

Kompanija je u ovom paketu izvršila optimizaciju prostora koji koristi sporna sistemska datoteka. Potpuna ispravka trebalo bi da bude dostupna svim korisnicima kroz redovni paket bezbednosnih ažuriranja.

Korisnici koji žele ranije rešenje mogu ručno instalirati opciono ažuriranje putem Windows Update opcije.

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Ne brišete sistemske datoteke

Iako problem može izgledati kao običan višak nepotrebnih podataka, stručnjaci upozoravaju da ručno brisanje sistemskih datoteka nije preporučljivo. Uklanjanje važnih komponenti ili isključivanje povezanih servisa može izazvati dodatne kvarove i ugroziti stabilnost sistema.

Najsigurniji način jeste instalacija zvanične Microsoft ispravke čim bude dostupna. Na taj način korisnici mogu osloboditi prostor bez rizika da naprave dodatne probleme sa radom Windowsa 11.

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko skrivene sistemske greške mogu imati veliki uticaj - čak i kada računar na prvi pogled deluje potpuno ispravno.