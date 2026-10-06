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WhatsApp je praktičan za svakodnevno slanje fotografija i video-snimaka, ali postoji jedna opcija koja mnogima napravi haos u galeriji. Kada je uključeno automatsko prikazivanje medija, fotografije i snimci koje dobijate u razgovorima mogu se pojavljivati među ostalim slikama na telefonu. Posle nekog vremena galerija može biti prepuna sadržaja koji zapravo nikada niste planirali da sačuvate.

To je posebno nezgodno u grupnim razgovorima, gde svakog dana može stići veliki broj fotografija, video-snimaka, mimova i drugih fajlova. Ne morate zbog toga ručno brisati svaku sliku čim stigne. WhatsApp ima podešavanje koje omogućava da odlučite da li će primljeni mediji biti vidljivi u galeriji, a isto pravilo možete primeniti i samo na određene kontakte.

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Kako da isključite na Androidu

Na Android telefonu otvorite WhatsApp i pritisnite meni sa tri tačke u gornjem desnom uglu, a zatim otvorite Settings i izaberite Chats. Tamo pronađite opciju Media visibility, koja određuje da li će fotografije i video-snimci primljeni kroz WhatsApp biti prikazani među ostalim fotografijama u galeriji telefona. Ako je isključite, novi mediji iz razgovora više se neće automatski pojavljivati u galeriji, što je posebno korisno ako ste član velikih grupa u kojima svakodnevno stiže veliki broj fotografija, mimova i video-snimaka.

Važno je da ovo podešavanje ne briše fotografije iz samog WhatsAppa niti uklanja postojeći sadržaj iz razgovora. Primljeni mediji i dalje mogu ostati dostupni unutar konkretne konverzacije, pa ih možete otvoriti kada vam zatrebaju i ručno sačuvati one koje zaista želite da zadržite. Na taj način dobijate veću kontrolu nad sadržajem koji završava u galeriji, bez potrebe da zbog toga izgubite fotografije koje su vam važne.

Foto: AndroidAuthority

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Ne morate isključiti opciju za sve kontakte

Ako ne želite potpuno da ugasite prikazivanje WhatsApp medija u galeriji, možete promeniti podešavanje samo za određene razgovore. Otvorite razgovor sa konkretnom osobom ili grupom, pritisnite ime kontakta odnosno naziv grupe na vrhu ekrana i pronađite opciju Media visibility. Nakon toga izaberite No i potvrdite promenu, čime će fotografije i video-snimci iz tog razgovora ostati dostupni u WhatsAppu, ali se novi sadržaj više neće automatski pojavljivati među fotografijama telefona.

Ovakva opcija je praktična ako ne želite da potpuno promenite način rada WhatsAppa. Fotografije članova porodice, prijatelja ili drugih važnih kontakata mogu i dalje automatski da se pojavljuju u galeriji, dok možete ograničiti sadržaj iz grupa u kojima svakodnevno stižu mimovi, reklame, nasumične fotografije i veliki broj video-snimaka. Prednost je u tome što ne morate da birate između potpunog uključivanja i potpunog isključivanja funkcije podešavanje možete prilagoditi razgovor po razgovor, u zavisnosti od toga kakav sadržaj iz njega najčešće dobijate.

Foto: AndroidAuthority

A šta je sa iPhone-om?

Na iPhone-u je postupak veoma sličan, ali se odgovarajuća opcija zove Save to Photos. Otvorite WhatsApp, uđite u Settings, zatim izaberite Chats i pronađite ovu opciju. Kada je isključite, fotografije i video-snimci koje primate kroz WhatsApp neće se automatski pojavljivati u aplikaciji Photos, pa sadržaj koji vam drugi šalju neće više mešati sa fotografijama koje ste sami napravili kamerom telefona.

I na iPhoneu postoji mogućnost da ovo pravilo primenite samo na pojedinačni razgovor. Otvorite željeni chat, pritisnite ime osobe ili grupe na vrhu ekrana, pronađite Save to Photos i izaberite Never. To je korisno kada želite da zadržite automatsko čuvanje za većinu kontakata, ali da sprečite određeni razgovor da neprestano dodaje novi sadržaj u Photos aplikaciju. Na taj način možete zadržati fotografije koje su vam važne, a istovremeno sprečiti da galerija bude zatrpana sadržajem koji nikada niste nameravali da čuvate.

1/2 Vidi galeriju WhatsApp iPhone kontakti i galerija Foto: AndroidAuthority

Automatsko čuvanje vs. preuzimanje

Ako vam je galerija zatrpana WhatsApp fotografijama, nema potrebe da odmah brišete sve razgovore ili ručno pregledate stotine fajlova. Isključivanje automatskog prikazivanja može sprečiti da novi sadržaj nastavi da puni galeriju, dok ono što vam je zaista važno i dalje možete sačuvati ručno. Na taj način sami odlučujete šta ulazi u galeriju umesto da se tamo automatski pojavljuje gotovo sve što vam neko pošalje.

Važno je i razlikovati automatsko čuvanje u galeriji od automatskog preuzimanja medija. To nisu nužno ista podešavanja, pa isključivanje prikaza u galeriji ne znači automatski da WhatsApp više nikada neće preuzimati nijedan medijski fajl. Ako želite dodatno da kontrolišete potrošnju memorije i mobilnih podataka, potrebno je proveriti i podešavanja za automatsko preuzimanje fotografija i video-snimaka.

Automatsko čuvanje/prikazivanje u galeriji određuje da li će se fotografije i video-snimci koje primite preko WhatsAppa pojavljivati u galeriji telefona. Ako ovu opciju isključite, nove fotografije iz WhatsAppa neće se automatski prikazivati među ostalim fotografijama u galeriji. I dalje ih možete videti u samom WhatsApp razgovoru i ručno sačuvati one koje želite.

Automatsko preuzimanje, sa druge strane, određuje da li će WhatsApp automatski preuzimati fotografije i video-snimke koje vam neko pošalje. Ako ga isključite, mediji se neće automatski preuzimati, što može da smanji potrošnju mobilnih podataka i zauzimanje memorije telefona.

Ako vam je telefon već prepun fotografija i video-snimaka, pogledajte i naš vodič kako da oslobodite prostor na telefonu bez brisanja važnih fotografija.