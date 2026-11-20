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Brisanje fotografija iz galerije ne znači nužno da su uklonjene i sve njihove kopije sa telefona. WhatsApp i aplikacije Photos ili Galerija mogu zasebno da čuvaju iste fotografije i video-snimke, u zavisnosti od podešavanja uređaja. Zato se može dogoditi da obrišete veliki broj slika iz galerije, a da se zauzeće memorije gotovo uopšte ne promeni.

Postoji još jedno mesto koje često ostane zaboravljeno - fascikla Nedavno obrisano ili Otpad. Na iPhone uređajima i mnogim Android telefonima obrisane fotografije i video-snimci ostaju u ovoj fascikli određeno vreme pre trajnog uklanjanja, pa i dalje zauzimaju prostor. Pre nego što počnete sa čišćenjem WhatsAppa, napravite rezervnu kopiju važnih razgovora i sadržaja koji želite da sačuvate.

Foto: ChatGPT

Pronađite fajlove koji zauzimaju najviše prostora

WhatsApp ima ugrađenu opciju za pregled zauzeća memorije. Otvorite aplikaciju, uđite u Podešavanja, zatim izaberite Memorija i podaci, pa Upravljanje memorijom. Tu možete da vidite koliko prostora zauzima WhatsApp, koje datoteke su najveće i koji razgovori ili grupe čuvaju najviše sadržaja. Umesto da brišete čitave razgovore, otvorite one koji zauzimaju najviše prostora i pregledajte njihove priloge.

Posebnu pažnju obratite na velike video-snimke, fotografije i dokumente koji su se godinama gomilali u grupnim razgovorima. Porodične grupe, poslovni četovi i razgovori sa prijateljima često sadrže stotine fajlova koji više nikome nisu potrebni. Možete da uklonite samo odabrane priloge, dok tekstualne poruke i istorija razgovora ostaju sačuvani.

Foto: Shutterstock

Prvo obrišite prosleđene snimke

WhatsApp može da izdvoji kategorije poput fajlova koji su mnogo puta prosleđivani ili datoteka većih od pet megabajta, ukoliko su te opcije dostupne u vašoj verziji aplikacije. U prvoj grupi često se nalaze viralni video-snimci, mimovi, čestitke i fotografije koje su kružile kroz više razgovora. Druga kategorija obično sadrži velike video-fajlove koji mogu da zauzmu znatan deo memorije.

Pre brisanja pregledajte svaki fajl i sačuvajte ono što vam je zaista važno. Ne zaboravite ni WhatsApp kanale: fotografije, video-snimci i drugi prilozi iz kanala koje pratite takođe mogu da zauzimaju prostor. U odeljku za upravljanje memorijom proverite koji razgovori i kanali koriste najviše prostora, a zatim uklonite sadržaj koji vam više nije potreban, bez odjavljivanja sa kanala.

Foto: ChatGPT

Oslobodite prostor bez gubitka poruka

Ako imate stari grupni razgovor sa stotinama fotografija ili poslovni čet u kojem su vam važne poruke, ali ne i svi prilozi, ne morate da brišete celu konverzaciju. Otvorite upravljanje memorijom za konkretan razgovor, označite fotografije, video-snimke i dokumente koje želite da uklonite i potvrdite izbor. Na taj način možete da zadržite istoriju dopisivanja, a da se rešite fajlova koji nepotrebno zauzimaju prostor.

Pre konačnog brisanja proverite da li ste slučajno označili važan dokument, fotografiju ili snimak. Ako želite da ih sačuvate, prvo ih prebacite na drugo mesto. Nakon čišćenja WhatsAppa proverite i ukupno zauzeće telefona: na iPhoneu otvorite Podešavanja, zatim Opšte i Memorija iPhone uređaja, dok se na Androidu odgovarajuća opcija uglavnom nalazi u Podešavanjima, pod stavkom Memorija ili Skladište. Moguće je da WhatsApp uopšte nije najveći potrošač prostora.

Foto: Shutterstock

Sprečite da se memorija ponovo napuni

Najbolji način da izbegnete novo upozorenje o nedostatku memorije jeste da ograničite automatsko preuzimanje sadržaja. U WhatsAppu otvorite Podešavanja, zatim Memorija i podaci, pa Automatsko preuzimanje medija. Tu možete da odredite da li će se fotografije, video-snimci i dokumenti automatski preuzimati preko mobilne mreže ili Wi-Fi veze. Ako isključite automatsko preuzimanje za sadržaj koji vam nije potreban, imaćete veću kontrolu nad time šta se čuva na telefonu.

Možete i da sprečite automatsko pojavljivanje WhatsApp fotografija u glavnoj galeriji. Na Androidu se odgovarajuća opcija nalazi u Podešavanjima, zatim Razgovori i Vidljivost medija, dok se na iPhoneu nalazi u odeljku Razgovori, pod stavkom Sačuvaj u Fotografije. Za razgovore u kojima nije potrebno trajno čuvanje istorije možete uključiti i privremene poruke, ali prethodno proverite podešavanje i imajte na umu da se time mogu uklanjati i važni sadržaji. Nekoliko promena u podešavanjima može sprečiti da se memorija ponovo napuni, bez stalnog brisanja fotografija i razgovora.