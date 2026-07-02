Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Tokom letnjih vrućina klima-uređaji rade gotovo bez prestanka, a sa njima raste i potrošnja električne energije. Zbog toga se svake godine postavlja isto pitanje – da li je isplativije ostaviti klimu da održava istu temperaturu ili je gasiti kada se prostorija rashladi?

Stručnjaci kažu da odgovor zavisi od načina korišćenja i vrste klima-uređaja, ali jedno je sigurno – često uključivanje i isključivanje nije uvek najbolji način za uštedu.

Kako rade moderne klime?

Većina savremenih klima-uređaja koristi inverter tehnologiju. Kada dostignu zadatu temperaturu, one ne rade neprekidno punom snagom, već smanjuju intenzitet rada i održavaju temperaturu uz znatno manju potrošnju električne energije.

Ako se klima ugasi i prostorija se ponovo zagreje, uređaj mora da radi jače kako bi ponovo rashladio prostor, što može povećati potrošnju.

Prema preporukama programa ENERGY STAR i stručnjaka za klimatizaciju, održavanje stabilne temperature predstavlja efikasan način rada za moderne inverter klima-uređaje, dok se za duža odsustva savetuje povećanje zadate temperature ili isključivanje uređaja.

Nepravilno korišćenje klima uređaja i nagli prelazi iz rashlađenih u vruće prostorije mogu izazvati glavobolju, ukočenost i probleme sa disanjem, upozoravaju stručnjaci Foto: Shutterstock

Koja temperatura je najbolja?

Većina stručnjaka preporučuje podešavanje između 24 i 26 stepeni Celzijusa. Svaki stepen niže može povećati potrošnju električne energije, posebno tokom veoma toplih dana.

Ako izlazite iz kuće na sat ili dva, često je isplativije ostaviti klimu da radi na nešto višoj temperaturi, na primer 27 ili 28 stepeni, nego da se prostor potpuno zagreje. Međutim, ako ćete biti odsutni veći deo dana ili nekoliko dana, gašenje uređaja ili povećanje zadate temperature predstavlja bolje rešenje.

Kako dodatno smanjiti račun?

* Podesite temperaturu na 24–26°C.

* Zatvorite prozore i vrata dok klima radi.

* Spustite roletne ili navucite zavese tokom najtoplijeg dela dana.

* Redovno čistite filtere kako bi uređaj radio efikasnije.

* Koristite "Eco" ili "Sleep" režim rada ako ga klima podržava.

Foto: Xandery / Shutterstock.com

Presuda: Delimično tačno Tvrdnja da držanje klime na istoj temperaturi smanjuje račun za struju "nije mit, ali nije ni potpuno tačna u svim situacijama".

Kod modernih inverter klima održavanje stabilne temperature uglavnom jeste ekonomičnije od stalnog gašenja i ponovnog uključivanja. Međutim, kada niko nije kod kuće duži vremenski period, isplativije je povećati zadatu temperaturu ili isključiti uređaj.