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Tehnološko rivalstvo između Kine i Sjedinjenih Američkih Država dobilo je novu dimenziju nakon što je kineski gigant Alibaba zabranio svojim zaposlenima korišćenje AI alata Claude Code kompanije Anthropic tokom razvoja softvera. Odluka dolazi u trenutku kada se dve najveće tehnološke sile sveta sve više nadmeću za kontrolu nad razvojem veštačke inteligencije - tehnologije koja bi mogla da oblikuje budućnost industrije, ekonomije i bezbednosti.

Alibaba je potez obrazložila bezbednosnim razlozima, navodeći da Claude Code predstavlja potencijalni rizik za poslovno okruženje. Iza formalnog objašnjenja, međutim, krije se šira priča o rastućem nepoverenju između kineskih i američkih tehnoloških kompanija, kao i sve većoj potrebi da države kontrolišu ključne AI tehnologije.

Interno obaveštenje kompanije, koje je preneto u medijima, navodi da je Claude Code svrstan među softvere sa visokim bezbednosnim rizikom. Zabrana za zaposlene u kancelarijama Alibabe počela je da se primenjuje od 10. jula, čime je kineska kompanija napravila još jedan korak ka oslanjanju na sopstvena AI rešenja.

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Tenzije između Pekinga i Vašingtona intenzivnije

Odluka Alibabe dolazi u trenutku kada su odnosi između kompanije i američkog AI proizvođača Anthropic dodatno zategnuti. Anthropic je ranije optužio Alibabu za nedozvoljeno korišćenje mogućnosti svojih AI modela, što je dodatno pojačalo tenzije između dve kompanije.

Ovaj slučaj predstavlja deo mnogo šireg tehnološkog sukoba između Kine i SAD. Vašington pokušava da zadrži prednost u razvoju naprednih AI sistema, dok Peking ulaže ogromne napore da izgradi sopstvenu tehnološku infrastrukturu i smanji zavisnost od američkih kompanija.

Veštačka inteligencija tako postaje novo područje strateškog nadmetanja. Kontrola nad AI modelima, čipovima, podacima i softverskim alatima više nije samo poslovno pitanje - ona postaje pitanje tehnološke moći.

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Američki AI alat postao politički problem

Claude AI je alat zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji programerima pomaže u pisanju i razvoju softvera. Njegova sposobnost da automatizuje deo programerskog rada učinila ga je popularnim među stručnjacima širom sveta, uključujući i deo programerske zajednice u Kini.

Uprkos ograničenjima dostupnosti američkih AI servisa na kineskom tržištu, Claude Code je pronašao put do korisnika koji su ga koristili za ubrzavanje razvoja softvera i rešavanje složenih tehničkih zadataka.

Međutim, rastuće političke i bezbednosne tenzije menjaju način na koji kompanije posmatraju strane AI alate. Ono što je donedavno bilo pitanje produktivnosti, sada postaje pitanje kontrole, poverenja i zaštite tehnoloških interesa.

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Alibaba forsira sopstvenu AI platformu

Nakon zabrane Claude-a, Alibaba je zaposlenima preporučila korišćenje sopstvene platforme Qoder. Kompanija želi da svoje razvojne procese prebaci na interno kontrolisana rešenja i smanji oslanjanje na strane AI servise.

Ovaj potez uklapa se u širi trend među kineskim tehnološkim kompanijama koje razvijaju domaće alternative američkim AI platformama. Cilj nije samo zaštita podataka, već i stvaranje nezavisnog tehnološkog ekosistema koji može da funkcioniše bez oslanjanja na zapadne kompanije.

Sličan pristup sve češće se vidi i na američkoj strani, gde kompanije i institucije pažljivije biraju koje tehnologije koriste i odakle one dolaze.

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AI - novo bojno polje tehnologije

Slučaj Alibabe i Anthropica pokazuje da veštačka inteligencija više nije samo pitanje inovacije, već i pitanje globalnog uticaja. Dok se kompanije utrkuju u razvoju moćnijih modela, države sve više pokušavaju da zaštite svoje tehnološke prednosti.

Ograničavanje pristupa pojedinim AI alatima moglo bi postati sve češća praksa kako se konkurencija između Kine i SAD bude zaoštravala. U narednim godinama, borba za dominaciju u veštačkoj inteligenciji mogla bi biti jedan od ključnih faktora koji će određivati odnos snaga između dve najveće tehnološke sile sveta.