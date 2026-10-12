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Meta zabranila je reklamiranje ByteDancea na Fejsbuku i Instagramu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Egiptu, Indoneziji, Japanu, Tajlandu i Vijetnamu. Odluka je stupila na snagu odmah, a obuhvata oglase kojima se promovišu TikTok i druge platforme u vlasništvu ByteDancea.

Ograničenje se ne odnosi samo na reklame koje naručuje sam ByteDance. Meta je navela da će odbijati i kampanje drugih oglašivača ako one sadrže linkove ka TikToku ili drugim servisima ove kompanije na navedenim tržištima. Time se zabrana proširuje i na firme koje koriste Metine platforme za promociju sadržaja na konkurentskim servisima.

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Borba za korisnike

Meta svoj potez opravdava poslovnom praksom i konkurencijom za pažnju korisnika, kreatore sadržaja i prihod od oglašavanja. Iz kompanije poručuju da nisu dužni da pružaju promotivne usluge konkurentima koji pokušavaju da privuku ljude sa njihovih aplikacija.

Sukob između dve kompanije traje već godinama, a TikTok je postao jedan od najozbiljnijih konkurenata Metinim društvenim mrežama. Njegov format kratkih video-snimaka privukao je veliki broj korisnika i kreatora, zbog čega se konkurencija ne vodi samo oko broja pregleda već i oko novca koji se ulaže u digitalno oglašavanje.

Opasni TikTok izazovi Foto: Shutterstock

U igri su i drugi servisi

Metina odluka obuhvata i druge platforme koje pripadaju ByteDance-u, a ne samo TikTok. To znači da će oglašivači koji posluju u obuhvaćenim zemljama morati da vode računa o tome gde njihovi oglasi usmeravaju publiku ako žele da nastave da koriste Fejsbuk i Instagram za promociju.

TikTok, prema informacijama na svom sajtu, ne podržava linkove koji automatski otvaraju druge aplikacije društvenih mreža ili prijavljuju korisnike na njih. Ipak, korisnici mogu da postave linkove na svojim profilima koji vode ka veb-sajtovima drugih platformi, pa zabrana oglasa ne znači da su svi takvi putevi za povezivanje potpuno uklonjeni.

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Meta otvara i pitanje bezbednosti

Pored poslovnog sukoba, Meta je ponovo pozvala TikTok i Youtube da preduzmu mere za bolju zaštitu tinejdžera. Kompanija je u avgustu pristala da uvede dnevna ograničenja korišćenja i ograniči noćni pristup za decu na Facebook-u i Instagramu, kao i da pojača zaštitu od sadržaja namenjenog starijim korisnicima.

Ove mere povezane su sa nagodbom sa američkim saveznim državama, čija vrednost može da dostigne 18 milijardi dolara, a koja se odnosi na štetu koju društvene mreže nanose deci. Meta sada traži da i konkurentske platforme preduzmu slične korake, čime pitanje bezbednosti mladih postaje još jedna tačka sukoba između velikih tehnoloških kompanija.

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TikTok ima svoje obaveze

TikTok nije odmah javno odgovorio na Metinu odluku. Ipak, kompanija je u septembru postigla nagodbu sa saveznom državom Alabama, koja predviđa nova ograničenja korišćenja i strože provere starosti korisnika. Spor je bio povezan sa optužbama da je platforma ugrozila decu i obmanula potrošače u vezi sa svojom bezbednošću.

TikTok u SAD posluje kroz zajedničko preduzeće sa većinskim američkim vlasništvom, nakon dogovora čiji je cilj zaštita podataka američkih korisnika i izbegavanje zabrane aplikacije. Prema navodima iz izveštaja, TikTok u toj zemlji koristi više od 200 miliona ljudi, pa svaki novi sukob sa konkurentima može imati značajne posledice za digitalno tržište.